Убитый ребенок, люди под завалами, "прилеты" по домам: РФ устроила кровавый террор в городах Украины (фото, видео)

Комбинированный удар РФ по Украине

В четверг, 16 апреля, российские войска нанесли комбинированную атаку по Украине. В частности, под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие населенные пункты.

Удар по Киеву — погибли четыре человека

Российские войска нанесли удар по жилым кварталам Киева. Предварительно, в результате атаки погибли 4 человека, еще около 50 получили ранения. Есть значительные разрушения.

Власти сообщили, что под огнем оказались разные районы столицы: Подольский, Оболонский, Шевченковский и Деснянский. Повреждены многоэтажные дома, инфраструктуру и автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары. Жителей пришлось срочно эвакуировать из-под завалов.

Утром в столице снова раздались взрывы. Работали Силы ПВО.

Стало известно, что вражеский беспилотник попал в 18-этажное жилое здание в Подольском районе Киева. На место оперативно направляются спасатели и экстренные службы для ликвидации последствий удара.

«Приліт» по багатоповерхівці у Києві

Детализировали, что в этот дом раньше уже было попадание русского БПЛА.

Последствия в Киеве

По обновленным данным, по состоянию на 8 утра известно о четырех погибших в столице:

12-летний ребенок и женщина погибли в Подольском районе;

два человека, охранники автосалона, погибли в Оболонском районе.

Число пострадавших возросло до 54 человек. Среди них — трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев.

«В общей сложности в Киеве повреждены 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, гостиница, офисный центр, автосалон, заправочная станция, ТРЦ», — говорится в отчете прокуратуры.

Позже данные снова обновили — 58 раненых из-за удара РФ по Киеву.

Обнародованы ужасающие кадры последствий удара по Киеву.

Последствия в Киеве / © Киевская городская прокуратура

Одесса снова оказалась под вражеским огнем

Город Одесса попал под несколько волн атак РФ ракетами и беспилотниками. Число погибших и пострадавших растет. В городе зафиксированы значительные разрушения, в том числе поврежденные многоэтажки, общежитие и другие объекты в разных районах города. Частично уничтожены фасады и выбиты окна.

По данным ОВА, известно о девяти погибших в городе. Еще по меньшей мере 23 человека получили травмы.

На местах работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атак и уточняющие количество жертв.

Россияне гнали по Днепру

Россия снова атаковала Днепр 16 апреля. В результате удара:

два человека погибли;

27 получили ранения;

14 пострадавших в больнице;

5 в тяжелом состоянии.

В городе возникли пожары и значительные разрушения гражданской инфраструктуры. На местах работают спасатели и медики, которые ликвидируют последствия обстрелов и оказывают помощь пострадавшим. Данные о жертвах и масштабах разрушений уточняются.

Руйнівні наслідки у Дніпрі

Разрушительные последствия в Днепре

Ужасный обстрел Харькова

Россия нанесла очередную атаку беспилотниками по Харькову. В городе зафиксировали попадания в двух районах. Да:

В Индустриальном районе в результате взрыва загорелся легковой автомобиль — предварительно, обошлось без пострадавших.

В Немышлянском районе попадание произошло в проезжую часть — поврежден остекление окон в пяти частных домах, а также газовая сеть. Помощь медиков понадобилась двум людям.

На местах атаки работали спасатели, медики и правоохранители. Пиротехники обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов, а психологи оказывали помощь местным жителям.

Харьков

По всей стране погибли 15 человек, цифра может возрасти

В результате комбинированного удара РФ по Украине погибли по меньшей мере 15 человек. Еще более 80 получили раненин различной степени тяжести. За жизнь многих борются медики.

Киев — в результате атаки погибли четыре человека;

Одесса — подтверждена гибель восьми человек;

Днепропетровщина — погибли три человека;

На местах работают все соответствующие службы. Людям оказывают помощь.

Сколько целей сбило ПВО

По данным Уездных сил ВС Украины, россияне запустили по Украине 703 средства поражения. Защитниками неба сбито/подавлено 667 враждебных целей:

19 крылатых ракет Х-101;

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

4 крылатые ракеты Искандер-К;

636 БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Российские войска начали системно применять тактику так называемого «человеческого сафари», целенаправленно атакуя мирных жителей с помощью FPV-дронов. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), такие удары не случайны, а интегрированы в общую стратегию ведения боевых действий. В частности, оккупанты выбирают целями общественный транспорт и места скопления людей, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Цель таких действий — террор, дестабилизация регионов и нарушение нормальной жизни, в частности в прифронтовых районах.