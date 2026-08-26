Убитый ребенок, "прилеты" по жилым домам: РФ ударил по Украине из 5 направлений, и где до сих пор летит (карта)

Воздушная тревога / © ТСН

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В ночь на 26 августа российские войска атаковали Украину 162 ударными БпЛА, в частности Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия. Силы ПВО уничтожили или подавили 134 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны. По состоянию на утро атака продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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«По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в сообщении.

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В то же время, зафиксировано попадание на 18 локациях и падение обломков сбитых дронов еще на трех.

Атака продолжается — в воздухе остаются несколько враждебных БпЛА. Находитесь в укрытиях и соблюдайте правила безопасности.

Карта тревог

Что в небе

По данным ВС, в небе находятся:

реактивный БпЛА севернее Очакова, курс северо-западный;

реактивный БпЛА на юге Харьковской области, курсом на Днепропетровщину.

Россия утром 26 августа ударила по Чернигову беспилотником, попав в частный дом. Там находились мать и две ее дочери.

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Погибли 39-летняя женщина и ее 4-летняя дочь, 14-летняя девушка была госпитализирована с травмами. Дом почти полностью уничтожил пожар, также повреждены хозяйственные постройки и рядом магазин.

Также под удар попал Харьков.

«Хладногорский район города был атакован реактивным вражеским дроном. Последствия попадания уточняются», — пишет мэр города Игорь Терехов.

Как известно, в ночь на 26 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами. Одну из них запустили в направлении Сум. Еще две цели прошли через Сумщину в сторону Полтавщины, но затем исчезли с радаров.

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Ранее Россия массированно атаковала Запорожье «Шахедами» и четырьмя авиабомбами.

В результате ударов погибли два человека, еще трое получили ранения. Вражеские дроны уничтожили мебельный цех и автосалон, а также повредили СТО и автомобили. Один из «Шахедов» попал возле многоэтажки, повредив подъезд и повлек пожар. Экстренные службы работали на местах ударов, а город оставался под угрозой новых атак.

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