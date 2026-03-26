Убитый стрелок и полицейские в критическом состоянии: как проверка документов в Одессе обернулась кровавой трагедией

В Одессе проверка документов обернулась вооруженным нападением на патрульных / © Национальная полиция Украины

В Одессе обычная проверка документов завершилась стрельбой. Как следствие — двое правоохранителей получили огнестрельное ранение, а злоумышленник погиб во время задержания.

Впоследствии выяснилось, что мужчина, который начал стрельбу, находился в розыске за уклонение от призыва.

Что известно о стрельбе в Одессе и в каком состоянии находятся раненые полицейские — читайте в материале ТСН.ua.

В Одессе расстреляли полицейских

В большом микрорайоне города Одесса, вечером 25 марта, произошла стрельба. Во время проверки документов, водитель внезапно открыл огонь по полицейским.

На месте инцидента двое патрульных получили огнестрельные ранения. Впоследствии стало известно, что злоумышленник находился в розыске за уклонение от мобилизации.

В тот же день, местные Telegram-каналы, публиковали видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно скорую помощь и полицию.

Нападавший на патрульных в Одессе погиб при попытке задержания

Для задержания стрелка, в Одесской области была введена специальная операция.

Правоохранители сообщили, что в течение нескольких часов удалось знать местонахождение злоумышленника — мужчина скрывался в недострое.

Однако, во время переговоров фигурант начал стрелять по полицейским, в результате перестрелки он погиб на месте.

«Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недострое. Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по полицейским, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Мужчина погиб», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за смерти стрелка ГБР открыло уголовное производство

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует гибель мужчины, который накануне в Одессе расстрелял патрульных.

Там рассказали, что вечером 25 марта во время проверки документов водитель, находившийся в розыске как уклонист, открыл огонь из автомата по полицейским и скрылся. Двух правоохранителей госпитализировали с ранениями.

Утром 26 марта стрелка отследили до недостроя в Одесском районе. Во время штурма бойцами КОРД мужчина снова начал стрелять, и спецназовцы открыли ответный огонь. Тело нападавшего нашли с помощью дрона.

Следователи выясняют все обстоятельства и проверяют правомерность действий силовиков. Правоохранители открыли два уголовных производства: полицией по статье 348 Уголовного кодекса Украины и ГБР по статье 365 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские опубликовали видео стрельбы и рассказали детали операции по задержанию нападавшего

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области рассказали подробности задержания стрелка. Там рассказали, что остановили автомобиль ВАЗ за нарушение Правил дорожного движения.

Впоследствии выяснилось, что водитель — уклонист, который находится в розыске. Во время проверки мужчина достал автомат, расстрелял правоохранителей и убежал.

После нескольких часов поисков, злоумышленника нашли в недострое. Во время переговоров он на контакт не шел, а затем и с третьего этажа здания открыл огонь по бойцам спецподразделения КОРД.

Правоохранители собирают вещественные доказательства с места преступления / © Национальная полиция Украины

Правоохранители собирают вещественные доказательства с места преступления / © Национальная полиция Украины

«Фигурант не шел на контакт с переговорщиком и с третьего этажа здания открыл огонь по бойцам спецподразделения КОРД. В ответ правоохранители применили огнестрельное оружие. Применение силы было вынужденным для прекращения угрозы жизни правоохранителей. Злоумышленник погиб во время задержания», — сообщил начальник ГУНП в Одесской области Иван Жук.

Также правоохранители опубликовали видео стрельбы. На кадрах видно как полицейские в начале инцидента общались с мужчиной и спрашивали о наличии запрещенных вещей в его сумке.

Дата публикации 13:01, 26.03.26

В каком состоянии ранены полицейские из Одессы

В Национальной полиции Украины рассказали о состоянии полицейских, которые получили огнестрельные ранения во время проверки документов у водителя.

«Состояние правоохранителей — крайне тяжелое. Медики оказывают необходимую помощь, проводят все возможные и невозможные меры для спасения жизни пострадавших», — говорится в сообщении.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире «Единые новости» сообщил, что раненых полицейский подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Врачи делают все возможное для того, чтобы спасти им жизнь. Сейчас в отношении них (пострадавших - Ред.) проводятся реанимационные мероприятия и оперативные мероприятия», — рассказал правоохранитель.

