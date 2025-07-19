Убитый в Киеве полковник СБУ мог быть "координатором" подрыва трубопровода "Северный поток" - The Times

СБУ / © twitter/СБУ

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В разгар интеллектуальной войны агенты ФСБ России систематически пытаются проникнуть в оборонные структуры Украины. Недавнее удачное убийство полковника СБУ стало первой громкой целью такого масштаба с начала полномасштабной агрессии.

Об этом пишет The Times.

Убийство Воронича

Полковник Иван Воронич, который был убит 10 июля в Киеве, проживал в жилом комплексе в одном из охраняемых кварталов столицы. Именно там, между автомобилями, убийца вышел из-за припаркованной машины и выстрелил ему в голову в спокойный день — пять раз с глушителем. Прохожие, даже охрана на входе не смогли заметить нападавшего.

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СБУ признает это первым успешным российским покушением на высокопоставленного украинского военного с 2022 года. Поиски подозреваемых в течение нескольких дней завершились перестрелкой 13 июля, во время которой оба злоумышленника ликвидированы.

Как агентам удалось проникнуть

Продолжается расследование относительно того, как два исполнителя из Азербайджана — женщина, пересекшая границу через Молдову, и ее партнеры — смогли въехать в Украину, получить оружие, войти в комплекс и совершить покушение. По словам Ивана Ступака, бывшего агента СБУ, который сейчас консультирует парламент, их механизм — через преступную сеть и коррумпированные местные службы охраны, возможно даже связанные с боевиками из ОРЛО.

«Эти люди раздобыли оружие и рации. Сейчас ведется большая операция для установления, кто организовал эту схему — вероятно, это лицо высшего уровня», — отметил Ступак.

Что известно о Ворониче

Иван Воронич, 50 лет, работал в СБУ с 1998 года. После гибридного вторжения РФ в 2014 году переехал в Киев, вошел в контрразведывательное управление. Бывшие коллеги описывают его как «очень тихого, но физически выносливого» сотрудника, добровольно привлеченного к опасным спецоперациям, включая операции в Курской области России.

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Источники утверждают, что Воронич мог быть причастен к ликвидации Алексея Мозгового, главаря пророссийской группировки «Призрак» в 2015 году, а также к использованию дронов против Черноморского флота России. Он даже был заместителем командира подразделения подполковника Романа Червинского, которого связывают с организацией подрыва газопровода «Северный поток».

Масштабы агентурной сети

Разведчики рассказывают, что ФСБ активно формирует агентурную сеть не только в Украине, но и в Европе и США. Консервативные исследователи ожидают, что впоследствии разведка РФ и Украины столкнется в глобальном масштабе — как на улицах европейских столиц, так и на других континентах.

СБУ инициировала проект «Сжечь агента ФСБ», направленный на повышение осведомленности о методах вербовки молодых и социально уязвимых людей через интернет, обещания денег и повышение предоставления заданий — от мелких саботажей до насилия и убийств. До 175 несовершеннолетних уже вовлекли в подобные операции.

Поиски и ликвидация подозреваемых

Сотни сотрудников СБУ и полиции опросили жителей, проверили камеры наблюдения, мобильные операторы определяли новые устройства в районе преступления за последние дни.

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СБУ сообщала, что подозреваемые скрылись в одном из сел под Киевом, но были найдены и ликвидированы вскоре.

«Единственное будущее врага на украинской земле — это смерть», — заявил глава СБУ Василий Малюк.

Интернациональная разведывательная война

Эксперты по стратегической безопасности говорят о новом уровне конфронтации: вместо обменов воинов на поле боя, начинается настоящая разведка на смерть — каждый агент оперативно выискивается и устраняется.

Британский аналитик утверждает, что даже иностранные террористические группы, такие как «The Base», сотрудничают с Кремлем, предлагая денежные вознаграждения за акты насилия в Украине.

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Майор-генерал Виктор Ягун, бывший заместитель председателя СБУ, отметил: «Это будет операция такого же уровня, как „Паутина Паука“» — имея в виду вмешательство через беспилотники в аэродромы РФ.

Спецслужбы предупреждают: эта разведывательная война набирает обороты, и убийства агентов не завершатся на украинской земле, а распространятся по всему миру.

Напомним, ранее мы писали о том, что журналист раскрыл детали о Ворониче и его нападавших