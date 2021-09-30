Убивал и снимал на камеру: как суд наказал 22-летнего тернополянина, который нанес жертве 36 ударов ножом

По словам прокуроров, парень расправлялся с жертвой с особым цинизмом.
Суд вынес приговор 22-летнему тернополянину, который убил сожителя матери, сняв жестокий процесс на камеру телефона. За содеянное юноша получил 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.
Прокурор доказал в суде, что 31 июля 2019 года, 22-летний юноша, находясь в собственном доме в Тернополе, из-за личной неприязни нанес многочисленные ножевые ранения сожителю матери, с которым они вместе распивали алкоголь.
"Действуя с особым цинизмом, обвиняемый снимал на камеру мобильного телефона страдания жертвы. Перед наступлением смерти потерпевший испытывал невыносимую физическую боль и перенес особые физические страдания, учитывая примененные к нему насилию, численность, локализацию и характер полученных при жизни телесных повреждений", — говорится в сообщении.
В общем эксперты зафиксировали 36 ножевых ранений на теле покойного.
Тернопольский горрайонный суд признал парня виновным в совершенном преступлении и наказал лишением свободы на 12 лет.
Напомним, в Киеве на детской площадке нашли труп женщины. На ее теле обнаружили 11 колото-резаных ран.