Убивал собственных родственников в Буче и Ирпене: генерал РФ, отдававший зверские приказы, оказался уроженцем Черкасской области

Русский генерал ранее неоднократно приезжал в гости к родственникам из Бучи и Ирпеня.

Генерал России Виталий Школенко, отдававший приказы об обстрелах Бучи и Ирпеня, оказался украинцем. Предатель является уроженцем Уманьского района Черкасской области.

Об этом сообщает Управление СБУ в Черкасской области со ссылкой на старосту села Текуча возле Умани Александра Гершуна.

По словам старосты, российский генерал Школенко – его родственник. Однако глава Текучи откровенно сожалеет, что имеет семейные связи с предателем и называет его "существом".

Кроме того, как оказалось, именно Школенко отдавал приказы совершать зверства в Буче и Ирпене, где у него тоже было много родственников. Гершун отмечает, что сам генерал не раз даже приезжал в гости к родственникам из этих городов.

Староста говорит, что генерал РФ точно знал, какие города они бомбят, однако семейные связи не остановили предателя от жестоких приказов.

Напомним, сержант военно-космических сил РФ Денис Малюк, уже 3 года проживающий в Черкасской области, заявил, что хочет защищать Украину в войне с Россией.

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