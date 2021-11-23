Убивали 40 минут: двое жителей Черниговщины получили 5 лет тюрьмы за погибшую собаку

Шкуродеры душили и били кирпичом собаку.

В Черниговской области двое мужчин приговорены к 5 годам лишения свободы за жестокое убийство собаки. Такой приговор вынес Репкинский районный суд Черниговщины.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Одному из обвиняемых, ранее судимому, назначили наказание – 5 лет и 3 месяца лишения свободы, второму – 5 лет 2 месяца.

Мужчины замучили животное еще 5 февраля 2021 года в селе Задериевка Репкинского поселкового совета.

"Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения незаконно проникли в одно из частных хозяйств на территории с. Задериевка Репкинского поселкового совета и жестоко забили до смерти собаку хозяев, которая не представляла для них никакой угрозы", — говорится в сообщении.

Как рассказал "Суспильному" пресс-секретарь областной прокуратуры Валерий Литовченко, пьяные мужчины пошли днем к знакомой, чтобы продолжить пьянку, но ее дома не было, поэтому они решили подождать.

"В это время во дворе лаяла собака. Они начали душить ее, бить кирпичом. Убивали где-то 30-40 минут, а потом положили в будку. Далее они выбили дверь и еще немного подождали там, и пошли. Воровства не было", — рассказал Валерий Литовченко.

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