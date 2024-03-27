Убивали пенсионеров ради квартир: в Днепропетровской области преступники получили пожизненное

В суде задержанные не признали свою вину.

В Днепропетровской области к пожизненному заключению с конфискацией имущества приговорили четырех участников преступной организации, которые присваивали недвижимость и убивали собственников жилья.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

По сообщению, действующий адвокат вместе со своими сообщниками в течение трех лет незаконно присваивали квартиры и домовладения в Днепре, Каменском и Днепровском районах.

Жертвами злоумышленников становились пожилые люди. Мужчины следили и собирали информацию о них.

"Чтобы вынудить собственников жилья переписать на них недвижимость, осужденные вводили потерпевших в заблуждение, угрожали им физическим насилием, запугивали, похищали и незаконно лишали свободы", — говорится в сообщении.

В общей сложности участники организации убили девять человек, чтобы скрыть свою деятельность.

В последствии с помощью поддельных документов недвижимость продавали. Вырученные от продажи средства распределяли между собой.

В общей сложности мужчины завладели 11 объектами недвижимости на общую сумму восемь миллионов гривен.

В судебном заседании они не признали свою вину. Впрочем, суд все равно признал подозреваемых виновными в преступлениях. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Винницкой области мужчина получил пожизненное заключение — он убил девушку во время ограбления.

Читайте также: