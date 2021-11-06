Убивать не хотела: в Ровненской области женщина воткнула в сердце мужу нож (фото)

Убивать не хотела: в Ровненской области женщина воткнула в сердце мужу нож (фото)

Оба нигде не работали и злоупотребляли спиртным.

В поселке Оржев Ровненского района обнаружен без признаков жизни с ножевым ранением 58-летний местный житель. По подозрению в убийстве задержана его 45-летняя сожительница.

Об этом в субботу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Преступление произошло накануне.

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“В тот вечер очередная семейная драма закончилась трагически: 45-летняя жена нанесла смертельный удар ножом в грудь мужчине. Согласно врачебному свидетельству он умер в результате проникающего ножевого колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением сердца”, — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что оба супруга нигде не работали и злоупотребляли спиртным напитками. Свои действия женщина объяснить не может, но говорит, что убивать не хотела.

По факту умышленного убийства начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 УК Украины. За совершенное женщине грозит реальный срок заключения от семи до пятнадцати лет.

Напомним, ранее в Днепропетровской области женщина убила любимого ножом в сердце. Причиной стала ревность.

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