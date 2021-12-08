"Убивают людей": в Полтаве шоумен устроил скандал и сломал ноутбук медиков, которые вакцинировали от COVID-19

В пункт массовой вакцинации вызвали полицию.
В Полтаве местный антивакцинатор пришел на пункт вакцинации, он кричал, что "медики убивают людей экспериментальными вакцинами" и отобрал у них ноутбук.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Фонтан за миллион"
Скандал произошел в Центре массовой вакцинации в Центре культуры и досуга. Туда пришел местный шоумен, работающий в этом Центре. Он отобрал у медиков ноутбук и призвал людей не прививаться от COVID-19, поскольку считает вакцины экспериментальными. Также он заявлял, что якобы "медики убивают людей, делая им прививки". На место инцидента вызвали полицию, утихомирившую антивакцинатора.
В комментарии полтавскому телеканалу "ІРТ" директор Центра культуры и досуга Оксана Дейнега подтвердила инцидент. Она рассказала, что работник Центра пытался сорвать процесс вакцинации, отобрал у медиков ноутбук и якобы сломал его.
"Приехал руководитель ЦПМСП-1, потому что это их вакцинаторы работают здесь. Он привез новый ноутбук, потому что тот был сломан после сегодняшнего конфликта", - сказала Оксана Дейнега.
В полиции ситуацию не комментируют.
Читайте также:
- Стало известно, когда в Украине начнут строительство первого автобана
- Во Львовской области продали спиртзавод по рекордной цене
- Почти полторы тысячи человек с фейковыми COVID-сертификатами пришли за настоящей вакциной в Закарпатье