"Убивают людей": в Полтаве шоумен устроил скандал и сломал ноутбук медиков, которые вакцинировали от COVID-19

"Убивают людей": в Полтаве шоумен устроил скандал и сломал ноутбук медиков, которые вакцинировали от COVID-19

В пункт массовой вакцинации вызвали полицию.

В Полтаве местный антивакцинатор пришел на пункт вакцинации, он кричал, что "медики убивают людей экспериментальными вакцинами" и отобрал у них ноутбук.

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Об этом сообщили в телеграмм-канале "Фонтан за миллион"

Скандал произошел в Центре массовой вакцинации в Центре культуры и досуга. Туда пришел местный шоумен, работающий в этом Центре. Он отобрал у медиков ноутбук и призвал людей не прививаться от COVID-19, поскольку считает вакцины экспериментальными. Также он заявлял, что якобы "медики убивают людей, делая им прививки". На место инцидента вызвали полицию, утихомирившую антивакцинатора.

В комментарии полтавскому телеканалу "ІРТ" директор Центра культуры и досуга Оксана Дейнега подтвердила инцидент. Она рассказала, что работник Центра пытался сорвать процесс вакцинации, отобрал у медиков ноутбук и якобы сломал его.

"Приехал руководитель ЦПМСП-1, потому что это их вакцинаторы работают здесь. Он привез новый ноутбук, потому что тот был сломан после сегодняшнего конфликта", - сказала Оксана Дейнега.

В полиции ситуацию не комментируют.

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