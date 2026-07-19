Убивают мгновенно: авиатор назвал две ракеты РФ, которых нужно бояться больше всего

Атака по Киеву 19 июля / © Управление ГСЧС Киева

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Ракеты Х-22 и Х-32 с боевой частью при попадании разрушают не просто несколько этажей, а целые подъезды. Украина нуждается не только в ракетах PAC-3, но и в PAC-2, чтобы их сбивать.

Об этом рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, украинский авиатор Геннадий Хазан для УНИАН.

Он отметил, что эти ракеты несет дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

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«Ту-22М3 — это самолеты ядерной триады Российской Федерации. По сути, это дальняя бомбардировочная авиация, которая может нести ядерное вооружение. Учитывая, что сегодня эти самолеты уже не производятся и Российская Федерация не может возобновить их производство, потеря одной боеспособной единицы достаточно болезненна», — считает авиатор.

Он объяснил, что эти ракеты разрушительны, потому что вес боевой части в разных вариантах составляет от 900 кг до тонны.

«И мы видим, какие поражения и разрушения наносят на территории Российской Федерации наши ракеты с боевой частью весом около тонны, и радуемся. Также они представляют угрозу для нас», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня россияне в основном используют именно эти типы ракет для атак по гражданской инфраструктуре: большим жилым массивам, девятиэтажкам, шестнадцатиэтажкам и т.д.

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Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, Россия атаковала баллистикой Киев ночью 19 июля. Повреждения зафиксированы в пяти районах. В частности, пострадала станция метро «Лукьяновская». Также взрывная волна частично разрушила крышу и второй этаж постройки рядом с кинотеатром, выбила окна, а также существенно изуродовала фасад.

Кроме того, оккупационная армия утром атаковала Сумы. Россияне выпустили по городу 7 КАБ. Известно о трех пострадавших и одном погибшем мужчине.

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