Убивают мирных украинцев: разведка обнародовала имена военных танкового полка РФ

Российские военные продолжают совершать преступления против народа Украины.
Украинская разведка обнародовала имена российских военнослужащих 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (в/ч 58198), совершающих военные преступления против Украины.
Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
"Каждый украинец должен знать их имена! Помните, за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.
Список имен российских военных можно посмотреть здесь.
Читайте также: