Убивают мирных украинцев: разведка обнародовала имена военных танкового полка РФ

Российские военные продолжают совершать преступления против народа Украины.

Украинская разведка обнародовала имена российских военнослужащих 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (в/ч 58198), совершающих военные преступления против Украины.

Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Каждый украинец должен знать их имена! Помните, за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Список имен российских военных можно посмотреть здесь.

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