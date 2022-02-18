Убийца 14-летней девушки в Одессе веселился в СИЗО и угрожал свидетелям преступления: детали дела

Парень проведет за решеткой 15 лет.

В Одесской области суд избрал наказание для 17-летнего одессита, убившего 14-летнюю девочку. Ему дали 15 лет лишения свободы. Подросток совершил преступление в возрасте 15 лет.

Об этом пишет "Обозреватель".

Убитая 14-летняя Дарья и 15-летний Кирилл учились в одной школе. Были из хороших семей. Но Кирилл начал злоупотреблять наркотиками и к моменту убийства уже имел первую судимость за грабеж, но с испытательным сроком.

Как все произошло

В день трагедии компания подростков ушла на прогулку. Дарья и Кирилл остались наедине. Когда он начал склонять девушку к интиму, она отказала. После чего он избил девушку до смерти и скрылся.

Дарью искали мать, правоохранители и неравнодушные люди. Впоследствии тело Дарьи нашли. А ее убийцу задержали.

"Кирилл был настолько уверен в своей безнаказанности, что после убийства даже не скрывался. Вечером, в день исчезновения Дарьи, его видели несколько знакомых и на улице, и в супермаркете. На вопрос, почему у него руки в крови, подросток отвечал, что на на него "напали цыгане", а он отобрал у них телефон. И даже хвастался, показывал, а это был мобильный убитой им девочки", — рассказал собеседник издания.

Развлечения в СИЗО

Во время содержания в следственном изоляторе Кирилл Оленич выкладывал видео, как он танцует, а также звонил по телефону с угрозами свидетелям преступления.

Кирилла Оленича приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, родителям Дарьи Дробот должен быть выплачен миллион гривен морального ущерба.

Мать убитой девочки – Кристина Дробот – хотела, чтобы Кирилл Оленич до конца жизни остался в тюрьме, но суд дал несовершеннолетнему убийце максимально возможный срок.

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