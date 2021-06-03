Убийца Даши Лукьяненко проведет за решеткой 15 лет: прокуратура проиграла апелляцию

Суд отказал и в удовлетворении жалобы прокуратуры, и родственников убитой.

Одесской апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции для обвиняемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Николай Тарасов проведет в тюрьме 15 лет.

Об этом пишет Радио Свобода.

Прокуратура Одесской области обжаловала приговор первой инстанции и просила суд дать парню пожизненное заключение. Заседание проходило в закрытом режиме.

Апелляционную жалобу также подавали родственники убитой девочки. Они просили дополнить приговор обвинением в надругательстве над телом, но суд отказал.

"Суд подробно изучил материалы дела, выслушал апелляционные жалобы, выступил адвокат Тарасова. Затем судьи отказали в удовлетворении обоих апелляционных жалоб. В части меры наказания, 15 лет, мы соглашаемся, но о надругательстве над телом все еще не соглашаемся. Будем ли мы подавать кассацию будет понятно после решения семьи", — рассказал адвокат родственников Даши Рубен Степанян.

Напомним, 20 января в Одесской области коллегия судей Раздельнянского районного суда объявила приговор обвиняемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Николая Тарасова приговорили к 15 годам заключения.

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