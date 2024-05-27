"Убийца уже был на позиции": у The Times узнали ранее неизвестные детали покушения на Буданова в мае

Полковники рассказали, что планировали взять Зеленского в заручники в первые дни войны и заставить его записать видео о капитуляции.

В мае 2024 года Россия готовила покушение на президента Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова. В частности, последнее планировали убить 4 мая во время скоординированной ракетно-беспилотной атаки.

Об этом рассказал в интервью высокопоставленный офицер украинской контрразведки для The Times.

"Россияне планировали запустить баллистическую ракету по указанным координатам, когда оператор беспилотника будет находиться в своем укрытии, после чего он должен был запустить свой беспилотник, снять последствия атаки для своих кураторов и протаранить свой беспилотник гранатометом у всех, кто выживет или придет на помощь", — раскрыл детали украинский офицер.

Как СБУ предотвратила покушение на руководителя ГУР

По его словам, в течение нескольких месяцев СБУ следила за исполнителями плана убийства высшего руководства Украины: двумя полковниками Управления государственной охраны, отвечавшими за защиту высших должностных лиц, включая президента. Также они следили за третьим человеком, подозреваемым в том, что он работает на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Имена полковников-предателей

Офицер украинской контрразведки добавил, что подозреваемые привезли в Киев гранатометы, противопехотную мину МОН-90 и беспилотники-смертники, готовясь к покушению. Первый подозреваемый, которого источник в правоохранительных органах назвал полковником Андреем Гуком, обвиняют в том, что он работал на ФСБ с 2014 года. Он якобы завербовал второго мужа, полковника Александра Деркача и передавал группе приказы ФСБ.

Задержание полковников

Переговоры между киллером и его кураторами были перехвачены СБУ с помощью мощных технологий слежения. Тогда Малыш немедленно сообщил об этом Буданове. Вооруженная группа быстрого реагирования была задержана киллером, а СБУ подготовила быструю операцию по зачистке его вероятных сообщников.

"Нашей целью было провести одновременный арест, чтобы они не смогли донести друг на друга, чтобы не сбежали", – рассказал офицер.

Один полковник был дома в своей киевской квартире, а другой – в гостях у друзей в Сумской области. Оба были вооружены. Чтобы избежать опасной перестрелки, СБУ выманила их из домов, организовав неожиданный вызов на работу.

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Силы быстрого реагирования, переодетые в обычную патрульную полицию, взяли под контроль блокпосты на маршруте мужчин. Перед каждым автомобилем сотрудники СБУ демонстрировали, что тщательно обыскивают каждую гражданскую машину, чтобы подчеркнуть, что остановка была обычной.

Первый мужчина был арестован относительно легко. Второй не припарковался, не останавливался, опустил окно и показал свое удостоверение.

"Мы выбрали для ареста большого, физически здорового парня, одетого в полицейскую форму. Он сделал вид, что не видит удостоверения, и подошел поближе к машине", — рассказал офицер.

Оба мужчины признались в содеянном во время допроса. В телефоне были записи, идентифицирующие транспортные средства и маршруты, по которым передвигались Зеленский и Малыш, возможно, в ожидании подобного удара, а также сообщения об их передвижении.

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Планировали взять Зеленского в заложники в начале войны

Оказавшись под арестом, полковники также поведали новую информацию о более ранней попытке РФ взять Зеленского в заложники в самом начале войны.

"В феврале 2022 года агент номер один получил задачу выявить других офицеров государственной охраны, лояльных России, и убить тех, кто лоялен к Украине, чтобы взять президента в заложники. Они должны были заставить Зеленского сделать видеообращение с капитуляцией и заявить, что нет причин бороться – иначе его убьют ”, – сказал офицер.

Неназванное должностное лицо контрразведки добавил, что во время первых дней вторжения один из полковников-предателей зашел так далеко, что собрал других охранников президента и предложил им сложить оружие, когда придут россияне. По словам сотрудника СБУ, его коллеги по охране восприняли его комментарии как эмоциональную реакцию на вторжение и проигнорировали их. Поскольку он был старше звания, они не стали ему возражать. После его ареста, когда они поняли, что он действовал по приказу ФСБ, они были в шоке.

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Где семьи предателей

Семья Андрея Гука, как утверждает офицер, сбежала в Европу. У нее есть проукраинские взгляды. Родственники были опустошены его арестом.

"Он врал им всем. Его жена думала, что ее муж защищает свою страну, его дети думали, что их отец – украинский герой", — добавил офицер.

Издание отмечает, что Гук родился в России. Это "дает возможное объяснение его вероятной измене".

На видеозаписи допросов, опубликованной СБУ, он рассказал, что получал от ФСБ России $3000 в месяц, а также дополнительно $1000 на поездки для выполнения их заказов. Как утверждается, большая часть этой суммы выплачивалась ему и его семье во время визитов в Европу.

Второй офицер — Деркач, как сказал сотрудник СБУ, участвовал просто ради денег и надеялся, что старший по званию Гук поможет его карьерным перспективам.

Напомним, после покушения на Владимира Зеленского, Василия Малюка и Кирилла Буданова, президент уволил начальника УГО, чьи подчиненные готовили убийство.

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