Убийце активистки Ноздровской, который порезал женщину на остановке и бросил в реку, вынесли приговор

Суд признал виновным Юрия Россошанского в убийстве активистки Ирины Ноздровской и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры мужчина осужден за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы", – сообщает Офис прокурора.



Прокуроры в суде доказали, что в декабре 2017 года в селе Демидов Киевской области на остановке общественного транспорта мужчина с ножом набросился на потерпевшую. Он нанес ей значительное количество ударов в область лица и шеи. После этого сбросил тело в реку недалеко от села. Смерть активистки наступила в результате многочисленных колото-резаных ран.

В ходе судебного расследования осужденный находился под стражей.

Напомним, 1 января 2018 года в одной из рек в Киевской области было обнаружено тело Ноздровской, которая исчезла за несколько дней до этого. Женщина лично вела дело в суде о ДТП, в котором погибла ее сестра Светлана Сапатинская.

Смертельная авария произошла 30 сентября 2015 в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Тогда Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, насмерть сбил Сапатинскую. Дядя виновника ДТП в тот момент был председателем Вышгородского районного суда. Родственники и друзья Россошанского неоднократно угрожали расправой Ирине и ее семье, о чем зарегистрированы уголовные производства.

В Нацполиции и МВД подробно рассказали, как им удалось задержать подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской – отца Дмитрия Россошанского – Юрия. Сообщалось, что правоохранители воссоздали весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения – от станции метро "Героев Днепра" до села Демидов Киевской области.

Фото: УНИАН

В июле 2018 года прокуратура усилила подозрение Россошанскому. Следствие переквалифицировало дело по умышленному убийству на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, за что мужчине грозило пожизненное заключение.