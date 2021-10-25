Убийцу нашли через 24 года: стало известно, кто расстрелял семью в 90-х под Тернополем

Убийцу родных так и не накажут.
В с. Подгородное, вблизи Тернополя, в сентябре 1997 года мужчина расстрелял своего дядю и его жену. Правоохранители раскрыли дело только в октябре 2021 года.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
По данным следствия, покойный занимался бизнесом, а его племянник, 1964 года рождения, работал руководителем его фермы. Перед смертью бизнесмен уехал в Киев, чтобы оформить валютный кредит и открыть собственный завод. После этого мужчина хотел отлучить племянника от семейного бизнеса.
Узнав об этом, родственник покойного купил оружие и ночью пришел в дом своего дяди. Он 12 выстрелами убил мужчину и его жену. А потом инсценировал ограбление.
Дело полиция раскрыла лишь в 2021 году. 25 октября его передали в суд. Правоохранители установили, что к убийству причастен племянник погибшего, который жил в Тернополе. Однако мужчину так и не накажут, поскольку подозреваемый уже умер.
Напомним, во Львовской области в центре города расстреляли мужчину.
Читайте также:
- "Не оставайтесь в каменном веке": врач рассказал, помогают от "ковида" витамины С, Д и цинк.
- В Луцке неизвестные перевернули биотуалет с посетителем внутри
- В Турции украинская парашютистка упала в море во время полета на параплане.