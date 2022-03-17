Убийцы украинцев: разведка обнародовала имена российских офицеров бригады, вооруженной "Точками-У" (фото)

Украинские разведчики получили данные российских военнослужащих из Курской области, которые убивают украинцев.

Украинская разведка получила и обнародовала список российских военнослужащих 448 ракетной бригады (воинская часть 35525) с. Журавлина, Курская область РФ, совершающих военные преступления против народа Украины.

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"На вооружении бригады с самого дня основания и до 2019 года находились тактические ракетные комплексы 9K79-1 "Точка-У". На 2018 год данная бригада оставалась единственным ракетным соединением с ТРК "Точка-У" в рядах ВС России. Поэтому мы точно знаем на кого охотиться! Каждый украинец должен знать их имена!", — сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Список имен российских военных 448 ракетной бригады, которые убивают украинцев, можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее разведка обнародовала имена российских военных ракетно-зенитного полка, совершающих военные преступления против украинцев.