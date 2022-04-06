Убийцы уничтожают следы: в Мариуполе оккупанты запустили мобильный крематорий

Поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя.

В Мариуполе заработали русские мобильные крематории.

Об этом сообщают на сайте горсовета.

"После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Неделю назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, длительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Именно поэтому россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя", - сообщают в горсовете.

Отмечается, что тела будут уничтожать специальные бригады зачистки из местных и террористов так называемой "ДНР".

Они собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко.

"Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Оккупанты не оставляют попыток штурма города. Украинские защитники сорок вторых суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.