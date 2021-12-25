Убийственная ревность: в Кировоградской области мужчина зарезал свою жену и закопал в снегу

Убийственная ревность: в Кировоградской области мужчина зарезал свою жену и закопал в снегу

Мужчину признали виновным в убийстве и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

В Кировоградской области мужчина зарезал свою жену из-за ревности и закопал в снегу.

Об этом говорится в приговоре Знаменского горрайонного суда, передает "Наша Знаменщина".

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"В конце декабря 2018 года уроженец села Головковка Александрийского района поссорился со своей женой из-за ревности. Потом мужчина начал бить ее руками по голове и всему телу. Будучи разъяренным, он достал из куртки нож и нанес жене четыре удара", — говорится в тексте приговора.

От повреждения внутренних органов женщина сразу умерла. После этого мужчина отнес тело жены в летнюю кухню. Когда стемнело, он перетащил его в конец огорода и лопатой присыпал снегом.

"Мужчину признали виновным в убийстве и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", — резюмируется в тексте приговора.

Напомним, в Киеве мужчина на улице из-за ревности жестоко зарезал бывшего любимого своей сожительницы.

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