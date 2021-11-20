Убийственное чувство безнаказанности: чем закончились резонансные ДТП с участием ”мажоров”

На автодорогах они становятся смертельно опасными, потому что в случае ДТП чаще всего не они становятся жертвами, а приговор в суде о реальном лишении свободы "мажоры" за рулем выслушивают нечасто.

Мощные автомобили, купленные на деньги состоятельных и влиятельных родственников, алкоголь и наркотики как непременный атрибут беззаботной "мажорной" жизни, порождают у этих водителей чувство собственного превосходства, легкомыслия и вседозволенности. На автодорогах они становятся смертельно опасными, так как в случае ДТП чаще всего они не становятся жертвами. А с пострадавшими, уверены "мажоры" за рулем, всегда есть возможность договориться, подкупить их или, в конце концов, запугать.

ТСН.ua напоминает о том, чем завершились расследования по резонансным делам за последние 15 лет, которые были совершены в разных регионах Украины, и получили ли виновники должное наказание, и что известно об их нынешней судьбе.

Смерть байкерши и амнистия по инвалидности

16 сентября 2008 года в городе Симферополе в результате столкновения мотоцикла Suzuki с автомобилем Bentley погибла на месте ДТП 25-летняя мотоциклистка, лидерка местного байкерского клуба "Дочки ветра" Анна Мишуткина.

Как впоследствии было установлено экспертизой, роскошный Bentley Continental около трех часов ночи мчался со скоростью более 170 км/ч и врезался в мотоцикл, ехавший по улице Гагарина. От удара Suzuki разлетелся вдребезги, автомобиль продолжил движение дальше и протаранил еще два автомобиля – Daewoo и Geely, водители которых попали в больницу с травмами, один из них – в реанимацию. У погибшей мотоциклистки осталась пятилетняя дочь.

За рулем Bentley находился 24-летний Виталий Файнгольд, сын депутата Симферопольского горсовета и владельца рынка "Светофор" Иосифа Файнгольда, которого в то время называли одним из самых богатых людей Крыма. Отец мажора был фигурантом нескольких уголовных дел, которые, однако, ничем не закончились, — он до сих пор продолжает предпринимательскую деятельность в оккупированном Крыму. У Виталия Файнгольда тоже тогда уже были проблемы с законом, в частности, он фигурировал в деле о хулиганстве в ночном клубе "Два капитана".

После совершенного ДТП Виталию Файнгольду было предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 УК ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. В марте 2009 года дело поступило на рассмотрение Железнодорожного районного суда Симферополя. Во время судебного слушания прокурор требовал для обвиняемого наказания в виде 6 лет лишения свободы.

На суде Виталий Файнгольд не стал отрицать свою вину, хотя его адвокат строил защиту на том, что виновными были оба участника ДТП — мол, байкерша также нарушала правила дорожного движения. Сторона защиты настаивала на условном наказании — с испытательным сроком.

Судебный процесс продолжался до ноября 2009 года. Перед оглашением приговора подсудимый в последнем слове сообщил, что муж погибшей Анны Мишуткиной получил полную сумму возмещения, заявленную в гражданском иске — 500 тысяч гривен, и попросил учесть это при вынесении приговора. На суде отец 5-летней Евы, оставшейся без мамы, подтвердил, что не имеет больше материальных претензий к подсудимому.

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Приговор суда был очень мягким — 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года. С таким вердиктом не согласились в прокуратуре, требуя более сурового наказания. Апелляционный суд оставил приговор в силе, дело дошло до Верховного суда, который наконец отправил его на повторное рассмотрение.

За решеткой Виталий Файнгольд так и не оказался. 12 августа 2011 года Железнодорожный районный суд Симферополя освободил виновника ДТП от уголовной ответственности на основании Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" в связи с наличием у него, как свидетельствовали медицинские документы, инвалидности 2 группы.

Из открытых источников известно, что в 2014 году Виталий Файнгольд женился, а два года спустя в оккупированном Симферополе у него родился сын. Об установлении его места рождения на оккупированной территории в 2018 году супруга Виталия обратилась с заявлением в районный суд Днепропетровщины. Проживает ли виновник резонансного ДТП вместе с семьей неизвестно.

После смертельной автокатастрофы стал гонщиком

Ночью 12 января 2008 года в городе Одессе резонансное ДТП совершил 19-летний Феликс Петросян-младший, сын тогдашнего заместителя председателя Одесского областного совета, лидера Партии пенсионеров Украины и владельца авторынка "Куяльник" Феликса Петросяна.

В ту ночь студент юридической академии гнал за рулем джипа Toyota Prado по улице Уильямса в Одессе на большой скорости, не справился с управлением и разбил десяток авто. Первым делом он врезался в автомашину такси – серебристый Daewoo Lanos, который от удара смялся, как жестяная банка. 28-летнего таксиста из истерзанного автомобиля пришлось доставать спасателям, он скончался через четверть часа после аварии.

После столкновения оба автомобиля продолжали хаотическое движение и крушили припаркованные машины, среди которых Mitsubishi, Toyota Corolla, Toyota Camry, ВАЗ-2101, Dewoo Sens, BMW, Jac, Audi и Volkswagen.

С места ДТП Феликса Петросяна сразу госпитализировали — во время столкновения сработала подушка безопасности и разбила ему лицо. Поговаривали, что в больнице его прячут от глаз общественности, а также чистят организм от алкоголя или наркотических веществ. Как бы там ни было, но позже по делу появились результаты экспертиз, которые свидетельствовали, что в ДТП он попал в трезвом состоянии, хотя сначала правоохранители говорили, что водитель казался пьяным.

Следствие длилось несколько лет. "Дело Петросяна" какое-то время даже находилось на особом контроле тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко. В конце концов Приморский районный суд Одессы вынес решение об отсутствии состава преступления в действиях водителя Toyota Prado — аварию "списали" на техническую неисправность его автомобиля. Такую же позицию поддержал Апелляционный суд Одесской области.

Прокуратура не согласилась с этим вердиктом и обжаловала его в Верховном суде, который 26 апреля 2010 вернул дело на повторное рассмотрение. Назначение новых экспертиз по поводу аварии ничего не изменило – они снова были в пользу обвиняемого.

После того как по факту ДТП было возбуждено уголовное дело, потерпевшие постепенно начали отказываться от своих претензий к Петросяну — сначала это сделали владельцы разбитых машин, а затем и родственники таксиста. В деле появилось еще одно обстоятельство, которое, по версии следствия, уменьшало вину "мажора" в этом ДТП — водитель Daewoo Lanos не оказал предпочтение в движении джипу, выезжая с места парковки на полосу, по которой тот двигался.

Известно, что виновник так и не попал в тюрьму. Его отец приобрел всем пострадавшим новые автомобили и заплатил компенсацию родителям и сестре погибшего — 50 тысяч долларов США. Кстати, в то время, когда Феликсу Петросяну-старшему пришлось делать такие значительные выплаты, на его рынке "Куяльник" существенно возросла арендная плата, которая вызвала бунт среди продавцов. В мае 2010 года отец виновника ДТП скончался по болезни.

Смертельная авария, участником которой он стал, не отпугала Феликса Петросяна от руля, более того — он увлекся автоспортом. Уже в 2011 году фигурант резонансного дела стал участником одного из этапов чемпионата Украины по дрифтингу (автогонки по трассе с большим количеством поворотов), который проходил в его родной Одессе. Петросян выступал на праворульном Nissan Silvia s13. Через два года на такой же гонке во Львове гонщик попал в аварию, ударившись на повороте о борт трассы, но без тяжелых для себя последствий.

В 2014 году Феликс Петросян попытался сделать политическую карьеру в качестве первого заместителя главы отцовской "Партии пенсионеров Украины". Запомнился тем, что в том году поздравил одесситов с Новым годом еще за месяц до праздника, разместив на улицах города ситилайты со своим портретом. В 2020 году Феликс Петросян-младший снова появился в публичном пространстве – его избрали вице-президентом Одесской армянской общины.

Пасынок олигарха и две безнаказанные смерти

Утром 30 мая 2007 года в Киеве на бульваре Шевченко произошло ДТП, в результате которого погиб на месте прапорщик внутренних войск, работавший охранником посольства Японии – 38-летний Владимир Куликовский. В его ВАЗ 21011, припаркованный на обочине, на большой скорости врезался спортивный кабриолет BMW M6, проехавший на красный свет.

УНИАН

За рулем автомобиля с открытым верхом находился 22-летний Сергей Калиновский, рядом с ним была его девушка – 25-летняя Анастасия Бронникова, с которой он встречался уже три года. В момент ДТП Калиновский и Бронникова ехали из ресторана, в котором провели ночь. Их сопровождал автомобиль охраны – Mercedes Gelaendewagen, остановившийся на упреждающий сигнал светофора.

BMW M6 промчался на скорости 140-160 км/ч, съехал с проезжей части, снес два деревца на тротуаре и протаранил припаркованное "Жигули". От удара ВАЗ отбросило более чем на 40 метров, водитель, который был в машине, погиб мгновенно — у него были сломаны шейные позвонки. BMW "мажора" взлетел в воздух и опрокинулся, упав в 20 метрах от места столкновения.

Ни водитель кабриолета, ни его пассажирка не были пристегнуты. Вылетев из машины, Калиновский упал рядом с местом аварии. Его подруга тоже выпала и, по одним показаниям, ударилась головой об стену дома, а по другим – упала на асфальт неподалеку от Калиновского.

Mercedes с телохранителями срочно доставил Калиновского в частную клинику Биофарматех. Скорую его девушке вызвали находившиеся рядом таксисты. В реанимационном отделении больницы она скончалась спустя несколько дней после аварии.

Вскоре Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения для подозреваемого – подписке о невыезде. В то же время мать Калиновского – Марина Фирташ (бывшая супруга олигарха Дмитрия Фирташа, находящегося под санкциями СНБО, – ТСН) – настаивала на том, что ее сыну нужна срочная госпитализация за границей.

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Также Марина Фирташ заявила, что ее бывший супруг расторг с ней брак на несправедливых условиях, а теперь, организовав кампанию против сына, пытается ее шантажировать, используя злополучное ДТП.

14 сентября 2007 года Сергей Калиновский неожиданно скрылся из больницы. Его объявили в международный розыск, но найти не могли до сентября 2015 года. По информации его друзей, пасынок Фирташа уехал в Москву, где женился и у него родился ребенок. СМИ также цитировали слова его матери о том, что у Сергея есть инвалидность.

Объявленный в международный розыск мажор нашелся неожиданно — в центре украинской столицы. 29 сентября 2015 года около 3 часов ночи в Дарницком районе Киева полицейские остановили его Porshe Cayenne за грубое нарушение ПДД. Правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе документов. "Дело мажора Калиновского будет еще одной лакмусовой бумажкой, которая покажет, способны ли прокуратура и суд вынести законное и обоснованное решение", — заявил после его задержания тогдашний народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

В 2016 году дело о смертельном ДТП назначили для рассмотрения в Шевченковском районном суде столицы, Сергею Калиновскому была назначена мера пресечения - домашний арест. Последнее постановление по этому делу, которое удалось найти в реестре судебных решений, датируется мартом 2021 года — в нем речь идет о продолжении домашнего ареста и применении к обвиняемому принудительного привода на судебное заседание, поскольку он регулярно игнорирует вызовы.

Адвокаты Калиновского уже обращали внимание суда на то, что сроки, отведенные для наказания, истекли. Однако приговора по делу 14-летней давности до сих пор нет. Следующее заседание по этому делу назначено на 9 декабря 2021 года.

Таран клиники в приступе "болезни"

Еще одно резонансное ДТП, виновник которого остался безнаказанным, произошло 9 января 2016 возле станции метро "Левобережная" в Киеве. 21-летний студент Станислав Толстошеев на отцовском внедорожнике Mercedes въехал в стоматологическую клинику. Один человек, 74-летняя Надежда Прилуцкая, погиб, еще трое получили травмы.

Facebook/Volodymyr Brrŕŕ

После аварии СМИ называли Толстошеева "мажор на Mercedes", обращая внимание на то, что он сын бизнесмена из донецкой Дружковки Андрея Толстошеева. В постах в соцсетях он подчеркнуто демонстрировал свою принадлежность к "золотой молодежи" со всеми ее атрибутами. На опубликованных тогда фото юноша позировал в ночном клубе с алкоголем, рассыпал деньги, а на вопрос об идеальном подарке отвечал: "Щедрый дозняк плюс бутылка пива, чтобы сбить сушняк".

Обстоятельства ДТП были странными — автомобиль Mercedes под управлением Толстошеева выехал на круговой перекресток на улице Сверстюка, где произошло ДТП, в общем потоке автомобилей со скоростью 20-25 км/ч. Через несколько секунд его машина замедлила движение, хотя автомобили впереди не тормозили, и вдруг резко ускорилась, двигаясь по прямой.

В результате Mercedes въехал в фасад стоматологической клиники, расположенной на перекрестке, но его колеса продолжали вертеться даже после столкновения. Прибывшие на место ДТП свидетели и врачи скорой помощи заявили, что Толстошеев находился в состоянии, похожем на эпилептический приступ.

Через несколько дней после ДТП суд назначил Толстошееву залог в размере почти 140 тысяч гривен. Несмотря на заявления отца о "слишком большой сумме", семья ее оплатила. Во время избрания меры пресечения на суде Святослав Толстошеев заявил, что ничего не помнит, поскольку "впервые в жизни потерял сознание". Он убеждал суд, что совершил ДТП неумышленно.

Защита Толстошеева настаивала на том, что у водителя произошло приступ эпилепсии, хотя раньше признаков этой болезни у водителя не было. И сам виновник аварии, и его адвокаты уверяли, что он был трезв и не находился под влиянием наркотиков. Впоследствии следов запрещенных к управлению транспортом веществ в предоставленных образцах не обнаружила ни одна экспертиза.

Врачи пришли к выводу, что в момент аварии у Толстошеева произошло "внезапное временное болезненное расстройство психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического приступа с тонико-клоническими судорогами, что привело к временной потере контроля над управляемостью автомобиля".

Под давлением общественности через год после ДТП были назначены дополнительные экспертизы, говорилось даже о возможности привлечения к этому делу международных экспертов. "Выводы повторных экспертиз, поступивших в столичную прокуратуру, подтвердили результаты предварительных экспертиз о неподсудном состоянии подозреваемого при совершении им ДТП", — сообщили по окончании проверки в столичной прокуратуре.

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Таким образом, Толстошеева признали невменяемым, дело против него закрыли. В связи с болезнью его водительское удостоверение в январе 2017 года было аннулировано.

Теперь трудно проследить, как сложилась дальнейшая судьба виновника ДТП, из соцсетей исчезли все его страницы, на которых Станислав Толстошеев так красноречиво рассказывал о своей бурной и разгульной жизни. По информации из СМИ, дочь погибшей в аварии, Наталья Кратко, которая заявляла, что не имеет сил бороться за реальное наказание для мажора, умерла от онкологической болезни в 2018 году.

Реальное наказание – редкое для "мажоров"

Приговор в суде о реальном лишении свободы "мажоры" за рулем выслушивают нечасто. Последним таким резонансным случаем было ДТП в Харькове, которое совершило 18 октября 2017 20-летняя Елена Зайцева.

УНИАН

За рулем мчавшегося на большой скорости Lexus RX приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева столкнулась с Volkswagen Touareg под управлением харьковчанина Геннадия Дронова. После столкновения ее авто вылетело на тротуар и сбило 11 пешеходов – 5 из них погибли на месте. Еще одна жертва, 20-летняя Диана Берченко, спустя несколько дней скончалась в больнице. Ее сестра, лежавшая в той же больнице, выжила.

Впоследствии семья Зайцевой выплатила части потерпевших по делу по 50 тысяч гривен компенсации. Некоторые из них тогда заявили, что хотели от этих денег отказаться, поскольку они поступили без их ведома.

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Зайцеву быстро заключили под стражу без права залога. Другому участнику ДТП, Геннадию Дронову, предоставили статус подозреваемого позже, когда выяснилось, что правила дорожного движения нарушили оба: Зайцева ехала на красный сигнал светофора, Дронов – на желтый.

Важным моментом, который выясняли на суде, было то, управляла ли Зайцева автомобилем отца под действием алкоголя или наркотиков. Наконец нарколог Елена Федирко, которая осматривала водитель сразу после аварии, а затем на год исчезла с поля доступности СМИ и суда, заявила, что в ее моче действительно нашли опиаты, однако они не вызвали опьянения. То есть Зайцева совершила ДТП вроде бы трезвой.

В то же время стало известно, что до этого резонансного ДТП Елена Зайцева четырежды привлекалась к админответственности за превышение скорости. Только в 2017 году ей выписали два штрафа.

По приговору Киевского суда города Елене Зайцевой и другому участнику ДТП Геннадию Дронову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Оба были лишены права управления транспортным средством на три года. На суде Зайцева себя виновной признала и сказала, что больше никогда не сядет за руль. Адвокаты осужденных пытались оспорить решение в апелляции и кассации, но приговор остался в силе.

Суд также удовлетворил ряд исков на взыскание возмещения морального и имущественного ущерба солидарно с обоих подсудимых на сумму около 7,5 миллиона гривен.

Однако теперь от виновников резонансного ДТП на банковский счет потерпевших приходят скудные суммы возмещения. Одна из них, Оксана Евтеева, потерявшая в ДТП мужа и сестру, рассказала ТСН, что размер ежемесячных выплат составляет всего несколько десятков гривен.

"Они работают в колонии – и приходит на банковский счет от их зарплаты 50-70 гривен. Это единственные деньги. Ежемесячно. В этом году больше, чем в прошлом. Наверное, начали работать, готовятся к тому, чтобы выйти, получить условно-досрочное”, — отметила потерпевшая.

Елена Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79. Здесь рассказывают, что она ведет себя примерно. Такое поведение осужденной действительно может свидетельствовать о том, что оно хочет выйти на свободу досрочно — после отбытия половины срока заключения.

Справка

В случае ДТП для водителя одного из транспортных средств, признанного виновным, может наступить уголовная ответственность, предусмотренная ст. 286 УК Украины. Эта статья уголовного кодекса определяет преступлением нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в случае, если такие действия повлекли за собой:

средней тяжести телесное повреждение потерпевшему;

тяжкое телесное повреждение потерпевшему;

смерть потерпевшего или нескольких потерпевших.

Необходимо отметить, что для привлечения к уголовной ответственности за ДТП не имеет значения есть ли у водителя права на управление транспортным средством или он не имеет таких прав.

Санкцией статьи предусмотрены следующие наказания за совершение ДТП в рамках привлечения к уголовной ответственности:

в случае причинения потерпевшему средней тяжести телесного повреждения — штраф в размере от 3 400 до 8 500 гривен (200 — 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), исправительные работы на срок до 2 лет, арест от 1 до 6 месяцев, ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет (также в качестве дополнительного наказания может быть назначено или не назначаться лишение права управлять транспортными средствами сроком от 1 до 3 лет);

в случае причинения тяжкого телесного повреждения или смерти потерпевшему — лишение свободы сроком от 3 до 8 лет (также в качестве дополнительного наказания может быть назначено или не назначаться лишение права управлять транспортными средствами сроком от 1 до 3 лет);

в случае причинения гибели нескольких лиц: лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с обязательным лишением права управлять транспортными средствами сроком от 1 до 3 лет.

Необходимо отметить, что при назначении наказания существенное значение имеет мнение потерпевшего относительно вида и размера наказания, которое необходимо назначить виновнику ДТП.