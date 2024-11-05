Убийственный тандем: ВСУ показали работу пехоты и операторов БпЛА по оккупантам (видео)

Украинский нацгвардеец вступил в окопное стрелковое сражение против российских штурмовиков. Впоследствии по ним отработали дроны.

Кадры боевой работы показали воины 4 БОП "Сила Свободы".

"FPV дроны – не панацея! Нельзя полагаться, что птички с неба всегда смогут тебя прикрыть. Бывает по-разному и это видео тому подтверждение", – пишут бойцы.

Напомним, по состоянию на утро 5 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 701 650 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1260 военных.

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