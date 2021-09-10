Убийство годовалого ребенка в Днепре: что уколола мама себе и сыну и как чувствует себя женщина

Убийство годовалого ребенка в Днепре: что уколола мама себе и сыну и как чувствует себя женщина

Это была попытка самоубийства, поскольку женщина оставила предсмертную записку.

В Днепре женщина оказалась в больнице, ее маленький сын, которому не исполнилось и двух лет, погиб. В полиции говорят: мать уколола себе и ребенку смертельно опасную инъекцию. Это была попытка самоубийства, ведь женщина оставила предсмертную записку.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

40 летняя женщина и ее маленький сын проживали в 5-этажке на окраине Днепра. Их обоих — уже без сознания нашла бабушка, которая пришла проведать семью. Рядом с ними на полу лежали шприцы и ампулы из-под лекарств.

Напуганная бабушка сразу же вызвала скорую, а до ее приезда начала оказывать первую помощь внуку, которому не было и двух лет. Женщину и ее сына сразу же госпитализировали. Полицейские осмотрели квартиру, где все произошло, нашли предсмертную записку.

"Обнаружили предсмертную записку. То есть у нас есть версия, что она хотела покончить жизнь самоубийством таким образом", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Мать сейчас в реанимациии 4 городской больницы. Результаты ее анализов свидетельствуют, что себе женщина уколола снотворное. По осторожным прогнозам медиков, она выживет.

"Сейчас состояние больной с несколькими положительными динамиками. Она доступна к элементарному контакту — на простые вопросы отвечает да или нет. По своему химическому составу — это снотворное вещество", — рассказал заведующий центром по лечению острых отравлений КНП "Городская клиническая больница №4".

В отличие от матери малыш, несмотря на все усилия медиков? умер ночью от острого отравления лекарственными препаратами. Какими именно в полиции не озвучивают до завершения экспертиз. Есть неофициальная информация, что это лекарство, которое продается только по рецептам. Однако как оказалось, женщина работала фармацевтом. А значит и имела доступ ко всем препаратам. Почему пыталась убить себя и своего маленького сына — следователи пока молчат. Содержания предсмертной записки не разглашают.

Двухлетнего Никиту похоронят уже сегодня, а вот его матери, когда она выйдет из больницы, грозит 15 лет за решеткой до пожизненного заключения.

Новости Украины: вероятное самоубийство в Днепре – погиб младенец, мать находится в больнице

Авторы: Антон Мачула, Владислав Камышин. Днепр. ТСН 1 + 1

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