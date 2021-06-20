Убийство 15-летней девочки в Никополе: в преступлении подозревают ровесника жертвы

В убийстве полиция подозревает 15-летнего подростка.
В Никополе на Днепропетровщине правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, которую разыскивали пять дней и нашли мертвой. Им оказался ровесник убитой.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
По словам правоохранителей, 14 июня 15-летний парень задушил потерпевшую на пустыре за брошенной зданием. После этого он скрылся с места преступления. Следователи установили, что жертва была знакома с нападающим.
Юного злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы. Поскольку парень несовершеннолетний, наказание в виде пожизненного заключения, также предусмотренного этой статьей, ему не назначат.
Напомним, что в Никополе нашли мертвой 15-летнюю девочку, которая 14 июня не вернулась домой. Пять дней ее искали полицейские, военные, Нацгвардия и волонтеры. К телу привел служебный пес.