Убийство 15-летней девочки в Никополе: в преступлении подозревают ровесника жертвы

В убийстве полиция подозревает 15-летнего подростка.

В Никополе на Днепропетровщине правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки, которую разыскивали пять дней и нашли мертвой. Им оказался ровесник убитой.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

По словам правоохранителей, 14 июня 15-летний парень задушил потерпевшую на пустыре за брошенной зданием. После этого он скрылся с места преступления. Следователи установили, что жертва была знакома с нападающим.

Юного злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы. Поскольку парень несовершеннолетний, наказание в виде пожизненного заключения, также предусмотренного этой статьей, ему не назначат.

Напомним, что в Никополе нашли мертвой 15-летнюю девочку, которая 14 июня не вернулась домой. Пять дней ее искали полицейские, военные, Нацгвардия и волонтеры. К телу привел служебный пес.

Новости Украины: в Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей 5 дней назад

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