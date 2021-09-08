Убийство 16-летней девушки в Кировоградской области: экс-бойфренда покойной оставили под стражей

Несовершеннолетний подозреваемый будет содержаться под стражей до 26 октября.
Во вторник, 7 сентября, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки из села Кетрисановка Кировоградской области, оставили под стражей. Соответствующий приговор вынес Кропивницкий апелляционный суд, не удовлетворив жалобы адвокатов парня, информирует пресс-служба суда.
Сторона подозреваемого просила избрать для несовершеннолетнего меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, но судьи не удовлетворили эти просьбы.
Таким образом, подозреваемый будет содержаться под стражей до 26 октября 2021 года.
Заседание суда проходило в закрытом режиме, чтобы не разглашать данные предварительного расследования.
Напомним, 16-летнюю девушку, которая ночью ушла из дома, искали несколько дней, пока ее изуродованное тело не нашли в старом колодце на краю села. После ряда экспертиз подозрение в убийстве объявили ровесницу и бывшему возлюбленному девушки.
В то же время родные задержанного юноши в его вину не верят. Он сам также отрицает свою причастность к преступлению.
Односельчане же считают, что убийца, очевидно, имел сообщников, потому что перенести тело незаметно за несколька километров самостоятельно он бы не смог.
Задержанному юноше, которого подозревают в убийстве, грозит до 15 лет лишения свободы.