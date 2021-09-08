Убийство 16-летней девушки в Кировоградской области: экс-бойфренда покойной оставили под стражей

Убийство 16-летней девушки в Кировоградской области: экс-бойфренда покойной оставили под стражей

Несовершеннолетний подозреваемый будет содержаться под стражей до 26 октября.

Во вторник, 7 сентября, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки из села Кетрисановка Кировоградской области, оставили под стражей. Соответствующий приговор вынес Кропивницкий апелляционный суд, не удовлетворив жалобы адвокатов парня, информирует пресс-служба суда.

Сторона подозреваемого просила избрать для несовершеннолетнего меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, но судьи не удовлетворили эти просьбы.

Таким образом, подозреваемый будет содержаться под стражей до 26 октября 2021 года.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, чтобы не разглашать данные предварительного расследования.

Напомним, 16-летнюю девушку, которая ночью ушла из дома, искали несколько дней, пока ее изуродованное тело не нашли в старом колодце на краю села. После ряда экспертиз подозрение в убийстве объявили ровесницу и бывшему возлюбленному девушки.

В то же время родные задержанного юноши в его вину не верят. Он сам также отрицает свою причастность к преступлению.

Односельчане же считают, что убийца, очевидно, имел сообщников, потому что перенести тело незаметно за несколька километров самостоятельно он бы не смог.

Задержанному юноше, которого подозревают в убийстве, грозит до 15 лет лишения свободы.

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