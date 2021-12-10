Убийство 2-летнего ребенка в Харькове: суд избрал меру пресечения матери

Женщина пока находится в больнице.

В Харькове суд избрал меру пресечения 36-летней женщине, которая задушила поясом от халата своего 2-летнего сына, а затем выбросилась из окна 4 этажа и сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщает KHARKIV TODAY.

Вчера, 9 декабря, Московский районный суд Харькова избрал меру пресечения женщине, подозреваемой в убийстве 2-летнего сына. Согласно решению суда, она проведет под стражей 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"В настоящее время женщина находится в "неотложной" реанимации под охраной полиции. Мероприятие проводили по видеоконференции (она участвовала из палаты). Адвокат был. Вину признала" — рассказал Чубенко.

Напомним, что стало известно о состоянии женщины из Харькова, задушившей 2-летнего сына и выбросившейся из окна.

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