Убийство 2-летнего ребенка в Харькове: суд избрал меру пресечения матери

Женщина пока находится в больнице.
В Харькове суд избрал меру пресечения 36-летней женщине, которая задушила поясом от халата своего 2-летнего сына, а затем выбросилась из окна 4 этажа и сейчас находится в реанимации.
Об этом сообщает KHARKIV TODAY.
Вчера, 9 декабря, Московский районный суд Харькова избрал меру пресечения женщине, подозреваемой в убийстве 2-летнего сына. Согласно решению суда, она проведет под стражей 60 суток без права внесения залога.
Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
"В настоящее время женщина находится в "неотложной" реанимации под охраной полиции. Мероприятие проводили по видеоконференции (она участвовала из палаты). Адвокат был. Вину признала" — рассказал Чубенко.
Напомним, что стало известно о состоянии женщины из Харькова, задушившей 2-летнего сына и выбросившейся из окна.
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