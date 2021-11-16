Убийство 24-летнего патрульного в Рубежном: стали известны подробности

Тело молодого человека обнаружили утром.

В Рубежном Луганской области при исполнении служебных обязанностей погиб 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов. Он находился в админпостройке на дежурстве.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Сегодня, 16 ноября, в городе Рубежное в админздании нашли убитым 24-летнего полицейского. Парень находился на дежурстве. На месте происшествия есть следы борьбы. Также неизвестные украли служебное оружие Александра.

Известно, что патрульный полицейский был убит в здании, где вскоре планировали разместить управление полиции.

"Насколько понятно, в здании проходил ремонт, подготовительные работы. Полицейский охранял его и, соответственно, находился на службе один. Сейчас идут усиленные поиски нападающего", — сообщили источники в полиции.

Как стало известно ТСН.ua из собственных источников, патрульного застрелили. Пуля пришлась в область шеи. Сейчас экспертиза устанавливает, был ли выстрел сделан из табельного оружия патрульного или другого оружия. Время смерти правоохранителя пока неизвестно.

24-летний Александр Фахруддинов служил в патрульной полиции с 2017 года.

"В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, добрым другом и надежным коллегой. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам Александра. Помним, скучаем вместе с вами. Светлая память", — написали на странице патрульной полиции Луганской области.

В городе ввели полицейскую операцию и ищут убийцу патрульного.

Напомним, что в городе Рубежное Луганской области обнаружено тело сотрудника патрульной полиции со следами насильственной смерти.

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