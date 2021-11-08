Убийство 26-летнего чемпиона с джиу-джитсу в Киеве: что известно о погибшем

Парень скончался от ножевого ранения в сердце.

В Киеве на проспекте Петра Григоренко убили 26-летнего спортсмена по джиу-джитсу Николая Балабатько из Запорожской области. По словам отца убитого, его сын погиб в результате конфликта, возникшего из-за украинского языка парня.

Все что известно о спортсмене и о его убийстве собрал ТСН.ua.

Был единственным сыном у отца

Об убийстве своего 26-летнего сына в Facebook рассказал отец погибшего Николая Олег Балабатько. По его словам, на парня в Киеве напал пьяный мужчина, которому якобы не понравился украинский язык Николая. Житель оккупированного Луганска позвал молодого человека на улицу, чтобы решить вопрос силой. Николай был чемпионом по джиу-джитсу и не сомневался в своих силах, поэтому согласился. Злоумышленник нанес спортсмену удар ножом прямо в сердце. Прибывшие на место правоохранители пытались Николая реанимировать, но парень умер.

Погибший был единственным сыном известного бизнесмена, советника президента по вопросам рекреации и туризма, владельца гостиницы "Прибой" в Кирилловке Олега Балабатько.

В декабре должно было исполниться 27 лет

Николай Балабатько ранее учился в коллегиуме №98 в Запорожье. Затем переехал на обучение в Киев, где стал студентом Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Но вуз он так и не закончил. Как сообщили ТСН.ua в университете, молодой человек был отчислен в 2018 году. 15 декабря Николаю должно было исполниться 27 лет.

В 2011 году парень заинтересовался джиу-джитсу. В 2015 году он стал бронзовым призером Всеукраинского турнира по джиу-джитсу и решил на этом остановиться и заниматься бизнесом.

Николай Балабатько жил в Киеве. Ранее занимался в столичном спортивном клубе бразильским джиу-джитсу. Также он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в сфере ресторанных услуг и услуг по мобильному питанию.

В комментарии "Суспільному" тренер клуба, где занимался погибший, и его друг Иван Нестеренко рассказал, что Николай занимался в последнее время бодибилдингом.

"Я думаю, что эта ситуация произошла из-за того, что Коля был высоким, накачанным спортсменом, и тот мужчина понимал, что в драке не победит, поэтому так произошло", — говорит Иван.

Что произошло

Как сообщили в пресс-службе полиции Дарницкого района Киева, где произошло убийство, ночью 5 ноября в полицию позвонил телохранитель частной фирмы и сообщил о драке между двумя мужчинами на проспекте Петра Григоренко.

"Когда прибыла полиция, заявитель рассказал, что услышал крики мужчин и увидел одного из них на земле. Правоохранители выяснили, что в результате внезапного конфликта между прохожими, один из них ударил оппонента ножом в грудь. На месте происшествия медики констатировали смерть 27 -летнего киевлянина. Подозреваемого 26-летнего местного жителя задержали и изъяли нож", — рассказал пресс-офицер Дарницкого управления полиции Евгений Ласкин.

Правоохранители возбудили уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК (Умышленное убийство). Задержанному сообщили о подозрении, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Все знавшие парня выразили соболезнования по поводу его трагической гибели:

Да что же это делается в жизни, ведь Коля был честным невинным человеком. Олег и все твои родные, примите мои сердечные соболезнования. Вечная память этому святому человеку, Коли.

Какое неистощимое горе терять своих детей? Пусть Господь принимает его в свои обители... Да укрепит и утешит тебя Господь, чтобы даст тебе силы устоять. Держись! Ты единственная опора для семьи. Скучаем. Небо уносит лучших...

Олег, искренне сочувствую твоей невероятной утрате и твоему глубокому горю. Держись. Такой молодой сын, вся жизнь была впереди. Молюсь о душе его. Царство небесное и вечное спокойствие.

Неутешительное сердце отца. Единственный сын. Боже, как это больно.

Как больно. Держитесь. Упокой, Господи, душу Когда и пухом ему земля. Держитесь, родители. Почему по нашей земле будет ползать существо, отобравшее у родителей единственного сына...

В родной Кирилловке сегодня будут прощаться с убитым Николаем Балабатько.

"Я тебя любил, люблю и буду любить! Пока ты здесь — там увидимся. Прости меня грешного за все", — обратился к своему сыну Олег Балабатько.

Напомним, что в Киеве на Позняках мужчина убил прохожего. Между двумя молодыми людьми возник внезапный конфликт, во время которого один нанес другому смертельное ножевое ранение.

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