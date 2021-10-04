Убийство 3-летнего малыша в Сумской области: отец-изверг загадочно умер

Мужчину забили до смерти.

Житель города Глухов Сумской Сергей Белый, который задушил своего 3-летнего сына и оставил его тело в лесополосе, умер.

Об этом сообщает местное издание "Ваш шанс".

Несколько дней назад мужчину увезли в Глухов на суд, но в изолятор временного содержания он уже не вернулся.

Представитель руководства Сумского следственного изолятора, где находился преступник, Вадим Васин сообщил, что Белый умер. Причина смерти 50-летнего мужчины пока неизвестна.

По информации издания, детоубийцу избили, что и стало причиной его смерти. При этом издание не уточняет, кто именно избил мужчину. В результате избиения ребро якобы пробило ему легкие.

Напомним, 15 сентября 50-летний житель Глухова Сумской области забрал из детского сада своего 3-летнего сына и домой с ребенком не вернулся. Во время поисков пропавших полиция выяснила, что отец жестоко убил собственного сына, а тело бросил в лесу.

Мужчина уверял правоохранителей, что не знает, где находится его сын. Но во время розыска сотрудники полиции установили, что отец задушил сына. Впоследствии злоумышленник и сам показал правоохранителям место убийства.

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