Убийство 4 полицейских на Черкасчине: стали известны детали о личности стрелка и обстоятельствах трагедии

Полиция / © npu.gov.ua

Нападавшим, который 27 января застрелил четырех полицейских в Черкасской области, оказался 59-летний бывший военный. Мужчина в бронежилете устроил засаду в лесопосадке и открыл огонь из автоматического оружия. Его ликвидировали.

Об этом глава полиции Черкасской области Олег Гудыма рассказал на брифинге.

Что известно о подозреваемом в убийстве полицейских

«Подозреваемый в покушении на убийство — это местный житель 59 лет, бывший военнослужащий. На каких основаниях он уволен из армии — сейчас проверяем», — сказал Гудыма.

Комментируя информацию о возможной причастности мужчины к покушению на убийство местного депутата, он отметил, что досудебное расследование продолжается, поэтому дополнительные подробности пока не разглашаются.

Действия застреленного нападавшего квалифицированы по статье об убийстве сотрудника правоохранительного органа. В то же время правовую оценку законности применения оружия полицейскими будет предоставлять Государственное бюро расследований.

Обстоятельства убийства 4 полицейских

По словам главы полиции Черкасской области, события разворачивались 27 января. Подозреваемый в совершении прошлогоднего покушения на убийство на территории Корсунского района, заметив правоохранителей, пытался убежать и скрывался.

«Надел на себя бронежилет, взял с собой автоматическое оружие и сбежал с места проживания в лесопосадку. Во время мероприятий по задержанию из засады произвел выстрелы из автоматического оружия в направлении полицейских, в результате чего четверо правоохранителей погибли, пятый был ранен. Сейчас ему проводят оперативное вмешательство», — рассказал Гудыма.

Напомним, 27 января в Черкасской области во время задержания подозреваемый в убийстве открыл огонь по правоохранителям, в результате чего погибли четверо полицейских: Сергей Сафронов, Александр Флоринский, Денис Половинка и Владимир Бойко. Еще один офицер, Александр Шпак, получил ранения. Злоумышленника ликвидировали на месте. Глава Нацполиции Иван Выговский выразил соболезнования семьям погибших.