Убийство 4 полицейских: появились новые подробности расстрела на Черкасчине

Правоохранители пытались привлечь ветеранов для диалога со стрелком, бывшим военным, в Черкасской области, однако стрельба возникла до их приезда. Более деликатный подход мог бы предотвратить гибель четырех полицейских.

Об этом сказал первый заместитель главы Черкасского областного совета, и.о. главы облсовета Роман Сущенко, сообщает «Укринформ».

Ветераны не успели на переговоры со стрелком

Сущенко сообщил, что во время подготовки к проведению следственных действий в отношении военного правоохранители пытались привлечь ветеранов, чтобы те пообщались с ним неформальным способом. Тем не менее, реализовать инициативу не удалось.

«Когда правоохранители ехали проводить следственные действия в отношении военного, они связывались с ветеранами, чтобы те с ним просто поговорили. Именно правоохранители вышли с этой инициативой. К сожалению, ветераны не успели доехать — бой завязался раньше. А можно было подойти к делу более деликатно, чтобы избежать такой ужасной трагедии», — рассказал и.о. главы Черкасского облсовета.

Трагедия — следствие подходов в работе полиции

Он отметил, что трагедия, в результате которой погибли четверо полицейских и еще один был ранен, прежде всего является следствием подходов в работе правоохранителей. По словам чиновника, во время следственных действий не был учтен ни человеческий фактор, ни реалии войны, в которых сейчас находится государство.

Психологические травмы ветеранов

Сущенко также обратил внимание на сложное психологическое состояние части ветеранов и необходимость системного пересмотра подходов к работе с ними — как со стороны силовых структур, так и на уровне государственной ветеранской политики.

«Есть у нас ветераны, которые серьезно травмированы. Здесь надо полностью пересматривать и работу правоохранительных органов в этом контексте, и ветеранскую политику. С этим ветераном должны были работать и психологи, и ветеранские хабы. Я знаю, что он (стрелок — ред.) был членом нескольких ветеранских союзов в Корсуне. Более того, есть депутаты, которые его хорошо знали», — рассказал и.о. главы облсовета.

Он добавил, что у стрелка ранее с правоохранительной системой сложились конфронтационные отношения. Дело в том, что мужчина «когда-то был связан с одним делом, в ходе которого посадили налоговика».

«Был суд и, видно, остались какие-то недоразумения с правоохранителями. Потому что еще в начале 2000-х его преследовали — почему он и переехал из райцентра в село», — рассказал Сущенко.

Трагедия с гибелью полицейских должна стать уроком

По его мнению, эта трагедия должна стать серьезным сигналом и уроком для всех сторон — общества, местных громад, правоохранительных органов и самих ветеранов. Без налаженного диалога и совместной работы, предостерегает чиновник, подобные кризисные ситуации могут повторяться в будущем.

«У военнослужащих, которые воевали на фронте, очень обостренное чувство справедливости, есть определенные психологические травмы. И чтобы избежать напряжения, с ними нужно работать очень деликатно. С каждым отдельно. Не хочу прогнозировать на будущее, но надеюсь, что удастся несколько стабилизировать эти отношения, но сжатая пружина — она ощущается», — подытожил Сущенко.

Что известно об убийстве 4 полицейских в Черкасской области

Напомним, 27 января в Черкасской области трагически погибли четверо полицейских — Сергей Сафронов, Александр Флоринский, Денис Половинка и Владимир Бойко. Правоохранители попали под огонь подозреваемого в убийстве во время его задержания. Еще один офицер, Александр Шпак, получил ранения, а самого стрелка ликвидировали на месте происшествия.

Стрелком оказался 59-летний бывший военный, подозреваемый в прошлогоднем покушении на депутата. Мужчина устроил засаду в лесопосадке. Надев бронежилет и вооружившись автоматом, он открыл огонь по правоохранителям, которые пытались его задержать. ГБР проверит правомерность применения оружия полицией.