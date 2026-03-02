Убийство 5 человек на Ровенщине: в СИЗО умер 72-летний пенсионер, топором зарубивший соседей

Внезапно умер в следственном изоляторе уроженец Донбасса, устроивший расправу над соседями / © Поліція Рівненської області

Реклама

В следственном изоляторе скончался 72-летний подозреваемый в жестоком убийстве пяти внутренне перемещенных лиц в Ровенской области.

Об этом передает полиция Ровенской области.

Медики констатировали смерть 72-летнего уроженца Донецкой области.

Реклама

«Мужчина, который 10 февраля в селе Судобичи Дубенского района лишил жизни пяти внутриперемещенных лиц, находился в следственном изоляторе в соответствии с решением суда. В ходе осмотра места происшествия следов, свидетельствующих о наступлении смерти насильственным путем, обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Жуткое убийство в Ровенской области: 72-летний пенсионер зарубил 5 человек

Напомним, 10 февраля ночью в селе Судобичи Дубенского района Ровенской области 72-летний мужчина, переселенец с востока Украины, в бывшей школе, где поселили ВПЛ, устроил расправу над соседями, использовав топор и молоток. От полученных травм на месте происшествия погибли пять человек: 60- и 68-летние мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области.

Предыдущий мотив убийства таков: подозреваемый обиделся из-за того, что его считали изгоем, изгнанником, не приглашали к совместным обедам его земляки.

Реклама

По словам местных жителей, никаких признаков агрессии или конфликтов в этой группе людей раньше не замечали.

Подозреваемые селяне характеризовали «добряком», адекватным, спокойным, приветливым. Он ходил в церковь и единственный кто из жителей помещения бывшей школы не употреблял алкоголь.