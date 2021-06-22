Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: апелляционный суд оставил под стражей одного из обвиняемых

Обвиняемый будет находится под стражей как минимум до 5 августа 2021 года.
Два года назад от огнестрельного ранения в голову погиб 5-летний Кирилл Тлявов, в убийстве которого подозревают копов. Киевский апелляционный суд оставил под стражей, одного из обвиняемых в убийстве мальчика в Переяславе-Хмельницком.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
"22 июня 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области от 7 июня 2021 года, которой удовлетворено ходатайство прокурора и продлен в отношении обвиняемого, гражданина П. меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть с 7 июня 2021 года по 7 августа 2021 года", — говорится в сообщении.
По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения, отметили в апелляционном суде.
Отмечается, что гражданин П. обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ч. 1 ст. 119 ("Убийство по неосторожности") Уголовного кодекса Украины.
Напомним:
- 31 мая 2019 в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое пьяных полицейских решили развлечься и пострелять в банки. По стечению обстоятельств под пулю попал 5-летний Кирилл Тлявов. Парня доставили в больницу в Киеве.
- 1 июня следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство. 2 июня полицейским объявили подозрения — ГБР смягчило категорию преступления.
- Спустя несколько дней, 3 июня, стало известно о смерти мальчика в больнице. Прокуратура переквалифицировала дело.
- 5 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что виновные в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова понесут и политическую, и уголовную ответственность.
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Вскоре были задержаны работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимир Петровец и Иван Приходько, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, как утверждали свидетели, устроили стрельбу по бутылкам. В результате пуля попала в мальчика, который был на детской площадке. Во время досудебного расследования было установлено, что на месте преступления во время стрельбы находились еще двое гражданских — одному из них также объявили подозрение. Второй — несовершеннолетний парень.
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4 июня 2020 года суд избрал им меры — содержание под стражей без возможности внесения залога.
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Один из экс-полицейських до сих пор находится под стражей. Двое фигурантов в прошлом году были освобождены из-под стражи после внесения залога. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери, мера пресечения для него — личное обязательство.
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В мае 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что за два года состоялось 30 судебных заседаний касательно трагедии и заявила, что держит дело на личном контроле.