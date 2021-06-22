Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: апелляционный суд оставил под стражей одного из обвиняемых

Обвиняемый будет находится под стражей как минимум до 5 августа 2021 года.

Два года назад от огнестрельного ранения в голову погиб 5-летний Кирилл Тлявов, в убийстве которого подозревают копов. Киевский апелляционный суд оставил под стражей, одного из обвиняемых в убийстве мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"22 июня 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области от 7 июня 2021 года, которой удовлетворено ходатайство прокурора и продлен в отношении обвиняемого, гражданина П. меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть с 7 июня 2021 года по 7 августа 2021 года", — говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения, отметили в апелляционном суде.

Отмечается, что гражданин П. обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ч. 1 ст. 119 ("Убийство по неосторожности") Уголовного кодекса Украины.