Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд объявил приговор по делу

Приговор огласили за несколько дней до четвертой годовщины трагедии.

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд объявил приговор по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова двум бывшим полицейским – Ивану Приходько и Владимиру Петровцу.

Об этом из зала суда сообщил корреспондент "Общественного".

Ивану Приходько за непреднамеренное убийство назначили четыре года лишения свободы. Также суд постановил учесть срок его пребывания под стражей и учесть за лишение свободы. Также с эксполицейского в пользу государства взыскат более 135 тыс. грн. Кроме того, он должен уплатить миллион гривен морального вреда родственникам Кирилла: родителям – 800 тыс. грн, а бабушке –200 тыс. грн.

Бывшему правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на два года при сохранении патронов. Других фигурантов дела – Дмитрия Кривошея и сына Владимира Петровца суд оправдал.

Убийство Кирилла Тлявова

31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком двое полицейских под хмельком решили пострелять в банки. Под шар попал 5-летний Кирилл Тлявов. Ребенка доставили в больницу в Киеве. Уже 3 июня стало известно о смерти мальчика в больнице.

Подозреваемыми стали сотрудники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимир Петровец и Иван Приходько. В ходе расследования было установлено, что с поличным находились еще двое гражданских — одному из них также объявили подозрение. Второй – несовершеннолетний парень. Прокуратура переквалифицировала дело в умышленное убийство.

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