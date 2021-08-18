Убийство 6-летней девочки под Харьковом: подозреваемый рассказал, кто на самом деле расправился с ней

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: подозреваемый рассказал, кто на самом деле расправился с ней

Родные сомневаются в причастности подростка к убийству Мирославы.

13-летний парень Богдан, которого подозревают в изнасиловании 6-летней девочки Мирославы, рассказал новые детали трагедии.

В эфире шоу "Говорит Украина" Богдан рассказал кто на самом деле убил Мирославу. Аудиозапись разговора предоставила его сестра, сообщило издание mv.org.ua.

По словам Богдана, взрослый мужчина на мотоцикле попросил его привести Мирославу к заброшенному дому. Мужчина пообещал школьнику разобраться с девочкой, которая его донимала.

"Она всех во дворе донимала", — сказал Богдан.

Одна из сестер Богдана переспросила, предлагали ли ему убить Мирославу, парень ответил утвердительно. А также отметил, что их втроем никто не видел, потому что мужчина ждал его на месте преступления.

Соседи говорят, что во время поисков девочки Богдан вел группу к месту преступления.

Мама Богдана тоже не верит, что ее сын мог убить Мирославу и уверена, что без взрослых не обошлось.

"Я не верю, что это мой сын сделал. И сердце мое чувствует, что это не он. Я боюсь самосуда. Пожалуйста, найдите настоящего убийцу", — говорит мама Богдана.

Семья школьника рассказала о двух мужчин, которые, по их мнению, могут быть причастны к убийству Мирославы. Они оба отбывали наказание в колонии и недавно вышли на свободу.

Один из мужчин был осужден за изнасилование малолетней родственницы, а второй — периодически заигрывал с 15-летней сестрой Богдана.

Полиция их уже допросила, но пока официально обвиняемым в этом деле считается только 13-летний подросток.

Напомним, в конце июля всю Украину всколыхнула новость об убийстве и изнасиловании 6-летней девочки в Харьковской области.

Тело Мирославы нашли в заброшенном здании. В убийстве обвинили 13-летнего подростка Богдана, который оказался соседом девочки.

По словам односельчан, подозреваемый в убийстве ранее уже привлекал внимание правоохранителей. В соцсетях пишут, что в одном из частных дворов парень с особой жестокостью убил трех щенков.

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