Убийство 6-летней девочки под Харьковом: следователи поставили точку в расследовании резонансного преступления

Подросток убил девочку и изнасиловал ее.

В Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование по делу резонансного убийства 6-летней жительницы поселка Старый Салтов Мирославы Третьяк. Дело передали в суд, а виновным в преступлении считают 13-летнего соседа убитой девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"С учетом полученных в ходе предварительного расследования доказательств, определена окончательная квалификация действий злоумышленника по п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 и ч. 4, 5 ст. 152 (умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием, повлекшие тяжкие последствия ) Уголовного кодекса Украины ", — сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, что тело 6-летнего Мирославы Третьяк, жительницы поселка Старый Салтов Чугуевского района с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном здании на территории бывшей пилорамы на окраине поселка. Причиной смерти ребенка стали травмы головы.

В совершении преступления заподозрили 13-летнего соседа девочки. В тот же день на основании постановления суда его поместили в приемник-распределитель для детей.

Подросток прошел судебные психиатрическую и психологическую экспертизы, всего проведено 68 судебных экспертиз. По заключению исследований установлено, что он осознавал свои действия и их последствия.

"По результатам трех судебно-медицинских экспертиз, а также 35-ти судебных молекулярно-генетических экспертиз установлено наличие следов совершения в отношении потерпевшей полового преступления. Сейчас процессуальным руководителем направлено в суд ходатайство о применении в отношении злоумышленника принудительных мер воспитательного характера", — сообщили в полиции.

Напомним, что поселке Старый Салтов Харьковской области ночью 28 июля в заброшенном здании нашли тело 6-летнего Мирославы Третьяк.

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