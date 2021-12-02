Убийство 6-летней девочки под Харьковом: суд признал виновным 13-летнего парня и вынес приговор

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: суд признал виновным 13-летнего парня и вынес приговор

Осужденный за убийство соседствовал со своей жертвой.

Волчанский райсуд Харьковской области признал виновным 13-летнего парня в убийстве 6-летней девочки Мирославы из поселка Старый Салтов Харьковской области. Осужденного на три года отправили в учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что 13-летний парень убил 6-летнюю девочку. Суд признал подростка виновным.

"В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, согласно требованиям УПК Украины, к нему возможно применить только принудительные меры воспитательного характера", — говорится в сообщении.

Осужденный за убийство будет три года отбывать в специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков.

Напомним, в июле 2021 года в поселке Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме обнаружили тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти. В убийстве обвинили 13-летнего подростка Богдана, оказавшегося соседом девочки.

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