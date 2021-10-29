Убийство 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом: директор школы дала важные показания в суде

Убийство 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом: директор школы дала важные показания в суде

По словам адвоката, то, что рассказала руководительница учебного заведения, указывает на бездействие государства.

В Волчанске в районном суде состоялось заседание по убийству 6-летней Мирославы Третяк в Старом Салтове, в совершении которого подозревается 13-летний сосед девочки. Суд выслушал показания директора школы, в которой обучался обвиняемый.

Об этом сообщает Newsroom.

В Волчанском районном суде Харьковской области в закрытом режиме состоялось очередное заседание по делу о жестоком убийстве 6-летней Мирославы Третяк.

Как рассказал адвокат семьи убитой девочки Артем Донец, во время заседания успели допросить только одного свидетеля – директора школы, где учился подросток. О чем именно говорила директор, защитник не сообщил, но отметил, что сказанное ею в суде подтверждает тезис представителей потерпевших, что жестокое убийство произошло из-за бездействия.

"Показания, которые она дала, нас полностью удовлетворяют. Наша цель состоит в том, чтобы доказать, что государство не делало того, что необходимо, а принятые меры были неадекватными", – сказал Донец.

Семья покойной 6-летней Мирославы Третяк из Старого Салтова Харьковской области, в убийстве которой подозревается 13-летний подросток, требует от государственных органов власти 100 млн грн моральной компенсации.

Напомним, что:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку