Убийство 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом: родные девочки не смогли доказать бездействие госорганов

Мать мальчика заплатит семье убитой девочки деньги за похороны.

В Харьковской области Волчанский райсуд закончил рассмотрение резонансного дела об убийстве 6-летней Мирославы Третяк в Старом Салтове. Подросток, совершивший преступление, проведет ближайшие 3 года в общеобразовательной школе социальной реабилитации, а семья убитой девочки не получит моральную компенсацию из-за того, что не смогла доказать бездействие государственных органов.

Об этом сообщает Newsroom.

Так, подростка обвиняли по трем статьям уголовного УКУ: ст.115 ("умышленное убийство"), ст.152 ("изнасилование"), ст.153 ("сексуальное насилие"). Поскольку 13-летний Богдан Федь не достиг возраста уголовной ответственности, суд принял решение отправить его на 3 года в школу социальной реабилитации.

Как рассказал адвокат семьи погибшей девочки Артем Донец, суд постановил взыскать с матери подростка 7000 гривен – именно столько составляли расходы на погребение маленькой девочки.

Семья убитой Мирославы требовала от государства 100 млн моральной компенсации из-за бездействия органов государственной власти, но суд нашел доказательства в этой части иска недостаточными и отказал.

"Суд считал, что мы не доказали бездействие государственных органов, которые игнорировали сигналы и не обращали внимания на поведение подростка. Это очень мягкое и беззубое решение со стороны суда. Родные Мирославы не чувствуют того, что справедливость победила. Суд не установил ничью вину: вина мальчика не установлена, а государство тоже не понесло наказания", — говорит Артем Донец.

Напомним: