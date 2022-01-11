Убийство 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом: родные ребенка будут доказывать бездействие чиновников в суде

Определение оспаривается только в той части, где суд не увидел виновности государства в многолетнем бездействии.

В Харьковской области адвокат семьи убитой и изнасилованной подростком 6-летней Мирославы Третяк Артем Донец подал апелляционную жалобу на постановление Волчанского районного суда.

Об этом сообщается на странице адвокатского объединения "Донец и партнеры".

Отмечается, что решение обжалуется только в той части, где суд не увидел виновности государства в многолетнем бездействии и непринятии мер в отношении малолетнего и его семьи. Хотя была большая совокупность письменных улик и показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей и представителей органов государственной власти.

"Очевидно, что такие ужасные действия не совершаются 13-летними детьми просто так неожиданно, без каких-либо предпосылок. Совершению убийства предшествовали недостатки в воспитании со стороны родителей 13-летнего парня и должностных лиц учебных заведений, а также ряд случаев совершения молодым человеком общественно-вредных и опасных деяний. При этом общественная опасность деяний и жестокость действий подростка постоянно возрастала, однако каждый следующий случай неизменно не получал никакого реагирования со стороны родителей и органов власти", — говорится в сообщении.

Напомним:

В Харьковской области Волчанский райсуд закончил рассмотрение резонансного дела об убийстве 6-летней Мирославы Третяк в Старом Салтове. Подросток, совершивший преступление, проведет ближайшие 3 года в общеобразовательной школе социальной реабилитации, а семья убитой девочки не получит моральную компенсацию из-за того, что не смогла доказать бездействие государственных органов.