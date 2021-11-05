Убийство 6-летней Мирославы Третьяк под Харьковом: в суде допросили соседей и друзей подозреваемого подростка

Подозреваемого доставляют на каждое заседание, но он постоянно молчит.
В Волчанском районном суде Харьковской области состоялось очередное заседание по делу о жестоком убийстве 6-летней Мирославы Третьяк в Старом Салтове, в котором подозревают ее 13-летнего соседа.
Об этом сообщает Newsroom.
Заседания суда проходят в закрытом режиме. По словам адвоката семьи убитой девочки Артема Донца, во время заседания допросили друзей и соседей подростка.
Также на заседание суда вызвали местного депутата, к которому, по словам местных жителей, они неоднократно обращались относительно поведения 13-летнего подозреваемого в убийстве.
"В суде он отрицал, что поступали какие-либо обращения. У нас нет письменных доказательств этому, однако мать погибшей утверждает, что неоднократно обращалась к этому депутату по поводу ненадлежащих условий жизни этой семьи и с просьбой принять меры по поводу неадекватного поведения мальчика, на которое службы не реагируют", – рассказал адвокат.
Адвокат сообщил, что подозреваемого привозят на каждое заседание, поскольку его участие в судебном процессе обязательно. Сам ребенок постоянно молчит.
В Волчанске в районном суде состоялось заседание по убийству 6-летней Мирославы Третяк в Старом Салтове, в совершении которого подозревается 13-летний сосед девочки. Суд выслушал показания директора школы, в которой обучался обвиняемый.
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