Убийство 6-летней Мирославы: в полиции ответили на заявления мамы 13-летнего подозреваемого об еще одном человеке

Мама подозреваемого выехала из поселка из-за страха перед самосудом.
В поселке Старый Салтов Харьковской области жестоко убили 6-летнюю Мирославу Третьяк. В расправе подозревают 13-летнего парня, мама которого заявила, что якобы в день трагедии девочка была в компании ее сына и еще одного человека. В полиции же опровергли эту информацию.
Об этом сообщает newsroom.kh.ua.
Начальник Нацполиции Харьковской области Андрей Рубель сообщил, что кроме подростка, у полиции нет других подозреваемых, а слова мамы парня он назвал бредом.
"Я был там сутки, первым разговаривал с подозреваемым. Его допросили, было установлено, как состоялось убийство. У следствия есть одна версия. Другой нет", — сказал Андрей Рубель.
На похоронах девочки местные рассказали, что подросток мог убить ребенка из-за мести ее семье.
"Они с него постоянно издевались. Дедушка однажды с вилами по двору за ним бегал", — сказала местная жительница Светлана.
Также известно, что местные настроены радикально, они даже готовы устроить самосуд над семьей подозреваемого. Поэтому мать мальчика покинула поселок.
Напомним, в поселке Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме нашли тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти. В убийстве ребенка подозревают 13-летнего парня. Его уже задержали и избрали меру пресечения. При этом подозреваемый может избежать реального тюремного срока. С убитой девочкой уже попрощались, ее хоронили в открытом гробу.