Убийство 6-летней Мирославы: в полиции ответили на заявления мамы 13-летнего подозреваемого об еще одном человеке

Убийство 6-летней Мирославы: в полиции ответили на заявления мамы 13-летнего подозреваемого об еще одном человеке

Мама подозреваемого выехала из поселка из-за страха перед самосудом.

В поселке Старый Салтов Харьковской области жестоко убили 6-летнюю Мирославу Третьяк. В расправе подозревают 13-летнего парня, мама которого заявила, что якобы в день трагедии девочка была в компании ее сына и еще одного человека. В полиции же опровергли эту информацию.

Об этом сообщает newsroom.kh.ua.

Начальник Нацполиции Харьковской области Андрей Рубель сообщил, что кроме подростка, у полиции нет других подозреваемых, а слова мамы парня он назвал бредом.

"Я был там сутки, первым разговаривал с подозреваемым. Его допросили, было установлено, как состоялось убийство. У следствия есть одна версия. Другой нет", — сказал Андрей Рубель.

На похоронах девочки местные рассказали, что подросток мог убить ребенка из-за мести ее семье.

"Они с него постоянно издевались. Дедушка однажды с вилами по двору за ним бегал", — сказала местная жительница Светлана.

Также известно, что местные настроены радикально, они даже готовы устроить самосуд над семьей подозреваемого. Поэтому мать мальчика покинула поселок.

Напомним, в поселке Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме нашли тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти. В убийстве ребенка подозревают 13-летнего парня. Его уже задержали и избрали меру пресечения. При этом подозреваемый может избежать реального тюремного срока. С убитой девочкой уже попрощались, ее хоронили в открытом гробу.

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