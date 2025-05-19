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- Украина
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Убийство 7-летней девочки в Бердянске: то, что стало известно, просто шокирует
В Бердянске вблизи завода обнаружили тело ребенка. Выяснилось, что преступление совершила 14-летняя девочка, подражавшая серийному убийцу.
Подозреваемую в убийстве 7-летней Ангелины Беспалько в Бердянске задержали. По предварительным данным, преступление совершила 14-летняя школьница, пытавшаяся подражать серийному убийцу.
Об этом сообщили в МВА.
Девочка ударила ребенка молотком по голове. На месте преступления она также оставила записку.
Напомним, что тело 7-летнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили 17 мая у лесополосы завода «Азовкабель», который оккупанты долгое время использовали как собственную военную базу.
Девочку разыскивали родные после исчезновения.