Убийство 7-летней девочки в Бердянске: то, что стало известно, просто шокирует

Девочку убили с жестокостью / © pixabay.com

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Подозреваемую в убийстве 7-летней Ангелины Беспалько в Бердянске задержали. По предварительным данным, преступление совершила 14-летняя школьница, пытавшаяся подражать серийному убийцу.

Об этом сообщили в МВА.

Девочка ударила ребенка молотком по голове. На месте преступления она также оставила записку.

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Напомним, что тело 7-летнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили 17 мая у лесополосы завода «Азовкабель», который оккупанты долгое время использовали как собственную военную базу.

Девочку разыскивали родные после исчезновения.