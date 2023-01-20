Убийство, а затем самоубийство: в Сумской области произошла ужасная трагедия в семье

В городе Глухов во время семейной ссоры мужчина нанес ножевое ранение своей жене.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

"Между супругами произошла ссора, во время которой 45-летний мужчина нанес своей 35-летней женщине ножевое ранение. Пострадавшая была доставлена в Глуховскую городскую больницу, однако спасти ее не удалось, от полученных телесных повреждений женщина скончалась", — говорится в сообщении.

После совершения преступления мужчина пошел в хозяйственную постройку и покончил жизнь самоубийством. Труп направлен в морг для установления причин смерти.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Житомирской области полицейские за несколько часов раскрыли двойное убийство. Случайный гость нанес смертельные ранения местным супругам.

А в Запорожье злоумышленник убил товарища, а затем его мать, чтобы не "сдала" его полиции.

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