Убийство активиста Ганула: полиция назвала основные версии

Правоохранители рассматривают три основные версии убийства активиста Демьяна Ганула, которое произошло в Одессе 14 марта. Полиция не исключает причастности агрессорки России.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Андрея Небитова в эфире телемарафона.

"Мы рассматриваем три основных версии. Прежде всего это, конечно, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего. Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершенное это убийство в связи с личной неприязнью", — рассказал Небитов.

Следствие также не исключают вероятность того, что к убийству Ганула причастна Россия, ведь у активиста была активная проукраинская позиция.

"Конечно, мы рассматриваем российский след, потому что знаем, что этот человек был известен своей проукраинской позицией", — заявил представитель Нацполиции.

Напомним, днем 14 марта в Одессе был убит активист Демьян Ганул. Неизвестный выстрелил в мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Полиция начала расследование.

Позже в тот же день подозреваемый в убийстве Демьян Ганул задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.

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