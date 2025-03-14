Убийство активиста Ганула в Одессе: глава МВД сделал заявление

Клименко взял это расследование под личный контроль.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что с Центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, которые отправились в Одессу, где убили активиста Демьяна Ганула.

Об этом глава МВД заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Кроме того, говорит министр, в Одессу также направлен полк Национальной полиции во главе с ее руководителем Иваном Выговским.

"Относительно убийства гражданина Ганула в городе Одесса. Я беру под личный контроль расследование, раскрытие этого преступления", — сказал Клименко.

Как сообщалось, 14 марта в Одессе был убит известный активист Демьян Ганул. Сначала об этом сообщили местные медиа, а затем подтвердили в МВД.

Появилось видео с места убийства Демьяна Ганула в Одессе

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