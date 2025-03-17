Убийство активиста Ганула в Одессе: военный аналитик указал на совпадения в деле

По делу об убийстве активиста в Одессе слишком много символизма. Демьян Ганула был убит на улице украинских героев в День украинского добровольца. Кроме того, в 350 метрах от места убийства расположен участок Нацполиции, а в двух кварталах — здание СБУ.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

"Его вели. Исполнителю дали соответствующую информацию. Все факты свидетельствуют о том, что Ганулу отслеживали. Знали, где он будет в это время", – говорит он.

На этой же улице 2009 года был убит еще Максим Чайка. Но дело осталось нераскрытым.

"Слишком много, согласитесь, совпадений для одного дела", – говорит он.

Все больше, говорит Снегирев, убийца действовал довольно нестандартно, как для киллера. Удивительно, когда после преступления киллер едет по месту своего постоянного проживания с орудием убийства.

"Не сбрасывает его, не уничтожает, не прячется. Ничего", – акцентировал аналитик.

Может быть, продолжает Снегирев, он получил гарантии. А от кого – ответ должен дать следствие.

Снегирев предполагает, что, возможно, Ганул стал следующей жертвой в определенной серии заказных убийств.

Напомним, 14 марта в Одессе застрелили мужчину. В полиции подтвердили факт стрельбы и назвали имя убитого. Это известный активист и волонтер Демьян Ганул.

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