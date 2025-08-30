Убийство Андрея Парубия: кто киллер, связана ли стрельба с Фарион и скупые версии правоохранителей

Андрей Парубий. Архивное фото / © УНИАН

Реклама

Во Львове действует специальный план-перехват после резонансного убийства бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия. В Сети уже появилось видео преступления. На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком курьера и в мотоциклетном шлеме подходит сзади и производит несколько выстрелов вплотную. Над раскрытием преступления работают правоохранители.

Андрей Парубий — львовянин, жил с женой в доме в нескольких сотнях метров от места убийства. По информации знакомых, в обед шел из дома на тренировку, имел с собой спортивную сумку. Именно на этой улице Ефремова застрелили народного депутата и общественного деятеля Андрея Парубия. Это очень спокойная улица в историческом районе города.

Нападение произошло прямо среди бела дня. Камеры наблюдения зафиксировали момент убийства — нападавший был одет в шлем, а в руках сумка известной курьерской сети, он подбегает сзади, производит несколько выстрелов. И убегает. Андрей Парубий погиб сразу. Выстрелы были в упор.

Реклама

© Фото из открытых источников

Место преступления несколько часов ограждено. Здесь до сих пор работают криминалисты и судмедэксперты. Во Львове объявили план перехвата.

Тщательно подготовленное убийство

Убийство Парубия тщательно планировалось. Об этом заявил как президент Украины Владимир Зеленский, так и начальник полиции Львовской области Александр Шляховский.

«Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления», — сказал Зеленский.

По словам Шляховского, органы полиции, СБУ и прокуратуры проводят мероприятия, направленные на установление местопребывания преступника.

Реклама

«Для этого начался анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника, установления и опроса свидетелей и очевидцев данного события с целью получения полной информации, способствующей установлению преступника», — сообщил Шляховский.

Слив информации об убийстве

Также произошла утечка информации, из-за чего возбудят уголовное дело — в Телеграмме распространили видео момента убийства Парубия.

«Мы увидели это видео в телеграмм-канале. Уже подготовлены материалы на внесение сведений в ЕГССР по поводу того, что была несанкционирована утечка информации в Телеграмм. В рамках этого производства, которое будет расследоваться отдельно, будет дана оценка действиям того человека, который произвел утечку этой информации», — отметил на брифинге руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

Уже установлено, с какой именно камеры снималось видео.

Реклама

Версии убийства Парубия

Правоохранители рассматривают немало версий убийства. Одна из них — российский след.

«Мы исследуем многие версии, в том числе российский след. Эта версия тоже не исключается, она проверяется», — сказал начальник областной полиции.

Коллеги же Парубия уверены — в убийстве причастны российские спецслужбы.

«Убит — это российская месть за его позицию, у меня нет никаких сомнений. Он был очень активным в комитете обороны. Считал своей миссией помогать армии», — отметил народный депутат Николай Княжицкий.

Реклама

Связаны ли убийства Парубия и Фарион?

Напомним, год назад во Львове застрелили бывшую депутат Ирину Фарион. Обвиняемый в ее убийстве 19-летний Вячеслав Зинченко находится под стражей, суд по делу продолжается. Ему грозит пожизненное заключение. Связаны ли эти два преступления — выясняет полиция.

«По поводу убийства Ирины Фариона у нас сегодня отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления. Это то, что нам известно», — сказал начальник полиции Львовщины.

Андрей Парубий был известен своей общественной позицией, поддержкой ветеранов, культурных и образовательных инициатив. Правоохранители призывают всех, кто имеет какую-либо информацию, сообщить полиции, чтобы помочь в раскрытии дела.