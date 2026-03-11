Убийство Андрея Парубия: СБУ завершила следствие, что "светит" вероятному киллеру

Дело об убийстве Андрея Парубия / © ТСН

Дополнено новыми материалами

СБУ завершила расследование убийства экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия и направила обвинительный акт в отношении подозреваемого в суд. Следствие установило, что 53-летний львовянин был завербован спецслужбами РФ и действовал по идеологическим мотивам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ходе следствия правоохранители задокументировали новые эпизоды преступной деятельности подозреваемого в убийстве Парубия. В частности, установлено, что он призывал к свержению конституционного строя и физическому устранению представителей украинской власти.

Кроме того, во время следственных действий был обнаружен охотничий обрез, который подозреваемый спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище. По данным следствия, оружие он мог использовать для дальнейшей подрывной деятельности.

Подозреваемый в убийстве Парубия — что он натворил по заказу РФ

СБУ напомнила, что вероятного киллера Парубия задержали в сентябре 2025 года на территории Хмельницкой области. Именно оттуда он планировал незаконно пересечь государственную границу и выехать за пределы Украины.

Следствие установило, что обвиняемый — 53-летний житель Львова. В 2024 году мужчину завербовали российские спецслужбы после того, как он начал искать в телеграм-каналах информацию о своем сыне, который пропал без вести во время боевых действий в Донецкой области.

После вербовки фигурант выполнял задания врага: передавал российской стороне данные о местах расположения подразделений Сил обороны Украины, а также пытался получить информацию о маршрутах движения железнодорожных эшелонов с горючим.

Впоследствии кураторы из РФ поручили мужчине выполнить более сложное задание — убить одного из украинских государственных деятелей. По данным следствия, по идеологическим мотивам злоумышленник выбрал своей жертвой Парубия.

После совершения преступления подозреваемый пытался уничтожить улики и подготовился к побегу за границу.

Также следствие установило, что мужчина публично оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, отрицал военные преступления российских военных и прославлял армию страны-агрессора.

Обвинение в отношении подозреваемого в убийстве Парубия

На основании собранных доказательств львовянин обвиняется по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ;

посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью по предварительному сговору группой лиц;

ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Вероятному убийце Парубия грозит пожизненное заключение.

Убийство Андрея Парубия — что известно

Напомним, Парубия застрелили 30 августа во Львове. Политик умер на месте от огнестрельных ранений до приезда медиков. По словам очевидцев, нападавшим был мужчина на электровелосипеде в форме курьера Glovo, который после выстрелов спрятал оружие в сумку и скрылся. В городе и области объявлялся план-перехват «Сирена», к расследованию были привлечены Нацполиция, СБУ и прокуратура.

Через полтора суток после убийства Парубия в Хмельницкой области задержали 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова, который мог совершить это преступление. Суд взял его под стражу.

Следствие установило, что подозреваемый — бывший предприниматель, который в соцсетях использовал псевдоним «Александр Пушкин». На допросе он заявил о мотиве личной мести власти из-за исчезновения своего сына-военнослужащего 93-й ОМБр под Бахмутом в 2023 году. Сцельников признал вину, отрицал шантаж со стороны РФ и выразил желание быть обменянным, чтобы найти тело сына. Первая жена задержанного осудила его поступок, назвав это повторным «убийством» собственного ребенка.