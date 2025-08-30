- Дата публикации
Убийство Андрея Парубия во Львове: появились первые кадры с места трагедии (видео)
По информации СМИ, стрелявший в Парубия нападающий был одет как курьер одной из служб доставки.
Сегодня во Львове застрелили эксспикера Верховной Рады Андрей Парубия. Он скончался на месте. Теперь место, где произошло убийство, огородили. Там работают правоохранители.
В Сети появились первые кадры с места трагедии.
На появившемся в Сети видео видно, что правоохранители огородили место убийства. Сейчас там работают медики, полицейские и кинологическая служба, происходят следственные действия. Кроме того, сообщают СМИ, на месте стрельбы находятся родственники погибшего.
Предварительно, на месте убийства, которое произошло в 12:10, найдено семь гильз. Источники "Общественного" сообщают, что стрелявший в Парубия нападающий был одет как курьер одной из служб доставки.
Напомним, сегодня днем во Львове был убит Андрей Парубий. Руководитель экстренной медицинской помощи города Андрей Васько говорит, что полученные ранения были несовместимы с жизнью. К моменту приезда медиков уже наступила биологическая смерть.
В частности президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство эксспикера. Он выразил соболезнования родным и уверяет, что все силы привлечены для поиска убийцы.