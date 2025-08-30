ТСН в социальных сетях

Украина
5185
1 мин

Убийство Андрея Парубия во Львове: появились первые кадры с места трагедии (видео)

По информации СМИ, стрелявший в Парубия нападающий был одет как курьер одной из служб доставки.

Елена Капник
Андрей Парубий.

Андрей Парубий. / © УНИАН

Сегодня во Львове застрелили эксспикера Верховной Рады Андрей Парубия. Он скончался на месте. Теперь место, где произошло убийство, огородили. Там работают правоохранители.

В Сети появились первые кадры с места трагедии.

На появившемся в Сети видео видно, что правоохранители огородили место убийства. Сейчас там работают медики, полицейские и кинологическая служба, происходят следственные действия. Кроме того, сообщают СМИ, на месте стрельбы находятся родственники погибшего.

Предварительно, на месте убийства, которое произошло в 12:10, найдено семь гильз. Источники "Общественного" сообщают, что стрелявший в Парубия нападающий был одет как курьер одной из служб доставки.

ФОТО

Во Львове застрелили Андрея Парубия. / © Суспільне

Напомним, сегодня днем во Львове был убит Андрей Парубий. Руководитель экстренной медицинской помощи города Андрей Васько говорит, что полученные ранения были несовместимы с жизнью. К моменту приезда медиков уже наступила биологическая смерть.

В частности президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство эксспикера. Он выразил соболезнования родным и уверяет, что все силы привлечены для поиска убийцы.

5185
